Sénégal: JOJ 2026 au pays - «Vous devenez des acteurs des Jeux», le maire de Dakar mobilise les volontaires

Dernière ligne droite pour le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse qui se dérouleront à Dakar du 31 octobre au 13 novembre. La mairie de la ville de Dakar a réuni, mardi 22 septembre 2026, près de 300 volontaires pour accompagner les organisateurs.

« C'est avec un immense plaisir que je préside la cérémonie de remise du drapeau des volontaires de la ville de Dakar », s'est réjoui Abass Fall, le maire de la capitale sénégalaise, lors d'un cérémonial millimétré, le mardi 22 septembre. Pour marquer le passage du drapeau entre les volontaires de la ville de Dakar et le comité d'organisation des Jeux olympiques, l'édile a prononcé un discours rythmé par la fanfare de la police.

« Je demande à chacun d'entre vous d'avoir le coeur à l'ouvrage, d'être résilient et professionnel en vue d'atteindre les objectifs assignés », a solennellement déclaré l'édile : « L'accueil, l'hébergement, la mobilité urbaine, les contrôles d'accès la surveillance et l'orientation seront parmi les missions qui vous attendent face à des milliers de jeunes venus d'horizons divers. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Près de 6 000 volontaires font partie du programme « Jambar 2026 ». Ils sont attendus dans les prochains jours au Sénégal. Ces bénévoles viennent de plus de 90 pays du monde selon les organisateurs. « Aujourd'hui vous franchissez une nouvelle étape et devenez des acteurs à part entière dans la livraison des Jeux », s'est réjoui Mouhamed Seck, représentant du comité d'organisation, ajoutant : « Vous êtes, certes, des volontaires de la ville de Dakar, mais vous êtes aussi des volontaires du monde. »

À quelques semaines de l'ouverture des Jeux olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 (JOJ 2026), la capitale sénégalaise met les bouchées doubles pour une parfaite organisation aux côtés du comité olympique. Le maire de la capitale a rappelé le slogan « Dakar organise mais l'Afrique accueille ».