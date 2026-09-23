Soudan: Le dialogue sur la relance du secteur privé examine les défis du financement, de la production et de l'exportation

Le directeur de la Bourse de Khartoum, Khalid Al-Fuweil a appelé mardi à renforcer les infrastructures des télécommunications, à protéger les droits des investisseurs et à garantir la disponibilité des données sur les clients et les actions, indiquant que la reprise des transactions a commencé malgré l'impact sur les capitaux dans les banques et le secteur financier.

Il a révélé une transition vers la négociation électronique à distance et annoncé la décision de créer une bourse des marchandises.

Al-Fuweil a souligné que l'État compte sur le secteur privé, tout en pointant ses contraintes, notamment l'insuffisance du financement et les difficultés liées à la production et à l'acheminement des produits agricoles vers les marchés.

Lors de sa présentation au forum, il a évoqué la planification et la consolidation de certaines opérations agricoles, l'importance du stockage et de la commercialisation, ainsi que des solutions telles que la fourniture d'engrais adaptés, le financement aux agriculteurs, le stockage et les garanties bancaires, notant que la liquidité renforce la capacité de stockage des produits agricoles.

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Un représentant du secteur privé turc a insisté sur le besoin de financement du secteur privé soudanais et sur l'impératif de qualité des produits, soulignant que les certificats de sécurité alimentaire et de contrôle de la qualité sont essentiels pour bâtir la confiance avec les entreprises internationales et faciliter l'exportation via des partenariats entre exportateurs soudanais, entreprises turques et banques internationales.