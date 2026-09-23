Soudan: L'Arabie saoudite, l'Égypte, le Pakistan et la Turquie réaffirment leur soutien à la souveraineté du pays

23 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Les ministres des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite, de l'Égypte, du Pakistan et de la Turquie ont confirmé leur appui ferme à la souveraineté, à l'unité, à l'indépendance et à l'intégrité territoriale du Soudan, insistant sur la nécessité de préserver les institutions légitimes de l'État et rejetant toute structure parallèle susceptible de compromettre cette souveraineté.

Ils ont également appelé à mettre fin au flux illicite d'armes, de mercenaires et de combattants étrangers vers le territoire soudanais.

Cette position commune a été exprimée lors d'une réunion de concertation tenue à New York le 21 Septembre 2026, en marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Les quatre ministres ont souligné l'importance de poursuivre la coordination entre leurs pays pour contribuer à la paix, à la sécurité, à la stabilité et à la prospérité au Moyen-Orient et dans la région au sens large.

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Ils ont condamné avec force les attaques visant l'Arabie saoudite, réaffirmé leur soutien au gouvernement yéménite légitime et au Conseil de direction présidentielle, et rappelé la centralité de la question palestinienne, plaidant pour un État palestinien indépendant, viable et géographiquement connecté, sur la base des frontières du 4 juin 1967, avec Le Qods-Est pour capitale.

À l'issue de la rencontre, les ministres sont convenus de maintenir une consultation étroite sur les évolutions régionales et internationales afin de renforcer la sécurité collective et la stabilité régionale à long terme.

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