Soudan: Le Ministère des Finances définie les priorités gouvernementales et examinent les moyens de parer aux risques

Le ministère des Finances a présenté les priorités du gouvernement pour la relance économique, centrées sur le renforcement du partenariat avec le secteur privé, en mettant l'accent sur les secteurs productifs et stratégiques ainsi que sur les infrastructures.

Maki Abdelrahim, directeur général des Politiques et de la Planification au ministère a souligné mardi l'engagement de l'État à soutenir des partenariats fructueux avec le privé pour atteindre les objectifs de redressement économique et social. Il a cité parmi les projets prioritaires l'agriculture, la production alimentaire, les routes et ponts, ainsi que le développement portuaire, ouvrant la voie à des investissements conjoints prometteurs.

Dre Asma Ajabna, directrice de la Gestion des risques a insisté sur l'intégration de cette fonction comme pilier essentiel de la stratégie de relance, notamment pour anticiper les risques climatiques, naturels, économiques, financiers et opérationnels liés à l'investissement agricole, ainsi que ceux des marchés et des chaînes d'approvisionnement.

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Le forum a également abordé les entraves au commerce extérieur - conflit, énergie, logistique et complexité des procédures - et proposé de renforcer la valeur ajoutée locale, de protéger la production nationale et de substituer les importations (blé, farine, engrais, huile alimentaire).

Le ministre de l'Élevage, Dr Ahmed Mansouri a appelé à transformer les produits agricoles et animaux pour l'exportation et à recourir aux technologies modernes pour lutter contre la contrebande.

Des communications ont porté sur les défis de la gomme arabique (accès aux marchés, transformation locale, réhabilitation des usines, financement et logistique), sur les canaux de financement extérieur et les obstacles aux transferts (relations bancaires, garanties, taux de change), et sur la nécessité de réformes législatives et administratives, de stabilité du change et d'amélioration des infrastructures pour permettre au secteur privé de se relever.