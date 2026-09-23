Soudan: Le ministre de la Culture et de l'Information s'engage à soutenir les médias privés

Le ministère soudanais de la Culture, de l'Information, du Tourisme et des Antiquités Khalid Al-Eaysir a annoncé mardi le lancement d'un plan global de réorganisation et de remise à niveau couvrant l'ensemble de ses secteurs, notamment les médias public, privé et extérieur, ainsi que les domaines des antiquités, de la culture et du tourisme, en accordant la plus haute priorité à la résolution des obstacles rencontrés par les institutions de presse et d'audiovisuel privées.

Lors d'une rencontre avec des représentants des médias privés, en présence de la secrétaire générale du ministère, Sumia Al-Hadi, le ministre Khaled Al-Aïssar a affirmé que la levée des difficultés pesant sur ce secteur figurait parmi les priorités de son département.

Il a indiqué que des réunions directes et une coordination avec l'Autorité de radiodiffusion seront organisées prochainement afin d'apporter des solutions concrètes et durables aux défis auxquels fait face le secteur.

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Le ministre a souligné que l'action ministérielle se fonde sur la méthode et le réalisme, loin des slogans, garantissant l'absence de barrières entre l'institution publique et le secteur privé et l'application du principe d'équité et d'égalité dans les coûts entre médias public et privé.

Il a salué le rôle patriotique joué par les institutions médiatiques privées, dont les propriétaires ont pris l'initiative de défendre les causes nationales et de soutenir les institutions de l'État dans cette phase cruciale, malgré l'absence, par le passé, de canaux de communication directe avec elles.

Selon M. Al-Aïssar, ce qui a frappé le Soudan constitue une attaque systématique contre son identité et son histoire, se traduisant par la destruction des institutions liées aux antiquités et aux musées, puis par le ciblage des médias pour étouffer la voix de la nation et falsifier sa conscience.

De leur côté, des responsables des médias privés ont évoqué les difficultés liées à la destruction organisée des équipements et du matériel, tout en se félicitant de l'attention portée par le ministère au secteur privé.