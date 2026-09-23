Soudan: Le ministre des Affaires étrangères rencontre son homologue mauritanien

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohieddine Salem a rencontré mardi M. Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Mauritaniens de l'étranger, en marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Au cours de l'entretien, le ministre soudanais a présenté à son homologue mauritanien un exposé sur l'évolution de la situation au Soudan. Les deux parties ont également examiné les moyens de coordonner leurs positions au sein des instances régionales et internationales.

Les deux ministres sont convenus de maintenir le contact et de renforcer leur coordination dans la période à venir.