Soudan: Le ministre des Affaires étrangères rencontre son homologue mauritanien

23 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohieddine Salem a rencontré mardi M. Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Mauritaniens de l'étranger, en marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Au cours de l'entretien, le ministre soudanais a présenté à son homologue mauritanien un exposé sur l'évolution de la situation au Soudan. Les deux parties ont également examiné les moyens de coordonner leurs positions au sein des instances régionales et internationales.

Les deux ministres sont convenus de maintenir le contact et de renforcer leur coordination dans la période à venir.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.