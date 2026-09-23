Soudan: Le ministre des Affaires étrangères participe à la réunion consultative annuelle des ministres arabes

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohieddine Salem a pris part mardi à la réunion consultative annuelle des ministres arabes des Affaires étrangères, tenue à New York en marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Présidée par le ministre tunisien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti (président du Conseil ministériel pour la session en cours), et en présence du secrétaire général de la Ligue des États arabes, Nabil Fahmy, la rencontre a porté sur l'importance de la solidarité arabe et de la coordination des positions concernant la question palestinienne, la situation au Soudan et les développements dans la région du Golfe.

Les participants ont insisté sur la sécurité de la mer Rouge, la liberté de navigation internationale et le respect du droit international.