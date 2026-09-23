Soudan: Le ministre des Affaires étrangères assiste à l'ouverture du débat général de l'Assemblée générale de l'ONU

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohieddine Salem a pris part mardi à la séance d'ouverture du débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, au siège de l'organisation à New York.

La session a été marquée par des interventions du secrétaire général de l'ONU, António Guterres, et du président de l'Assemblée générale pour cette 81e session, M. Khalil Rahman, en présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement, ministres et représentants des États membres.

Ce débat général offre aux pays membres une tribune pour exposer leurs positions sur les grandes questions internationales et échanger des vues sur le renforcement de la coopération multilatérale face aux défis communs.