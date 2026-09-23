Soudan: Le gouverneur de la Mer Rouge reçoit le vice-ambassadeur d'Allemagne

Le gouverneur de l'État de la Mer Rouge, Lit-Gen Moustafa Nour a reçu mardi à son bureau le vice-ambassadeur d'Allemagne au Soudan, Andreas Komelt, à la tête d'une délégation allemande en visite dans l'État, en présence de la directrice générale du secteur sanitaire, Dre Ihlam Abdel Rassoul.

La délégation comprenait des représentants du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, de l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ), de la Banque allemande de développement et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Les entretiens ont porté sur les projets prioritaires et les besoins de la Mer Rouge, ainsi que sur les axes possibles de coopération et d'appui, notamment dans les secteurs des services et du développement, afin de renforcer les prestations publiques et d'aider les autorités locales à faire face aux défis actuels.

Le gouverneur a souligné l'importance du partenariat avec l'Allemagne et les organisations internationales, appelant à orienter l'aide vers des projets prioritaires répondant aux besoins des populations et améliorant les services de base.

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Dans le cadre de cette visite, la délégation allemande, accompagnée de l'UNICEF, s'est rendue dans une école accueillant des déplacés, pour évaluer sur place leurs conditions et les besoins des familles affectées par le déplacement.