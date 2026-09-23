Soudan: La Turquie équipe l'Hôpital pédiatrique de Port-Soudan

23 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

L'Agence turque de coopération et de coordination (TİKA) a remis mardi des équipements et matériels médicaux à l'Hôpital pédiatrique de Port-Soudan, dans le cadre du soutien de la Turquie au secteur sanitaire soudanais.

La cérémonie s'est tenue en présence du représentant de l'ambassadeur de Turquie au Soudan, du directeur médical de l'hôpital, Dr Ahmed Youssef Mohamed Al-Amin, du directeur de TİKA, Ghalib Yilmaz, et de responsables concernés.

Le représentant turc a souligné l'importance accordée par Ankara aux programmes de reconstruction, de développement et de santé au Soudan, rappelant que TİKA a déjà fourni du matériel médical à de nombreux hôpitaux dans plusieurs États du pays. Il a réaffirmé l'engagement de la Turquie à poursuivre sa coopération avec le Soudan.

Selon Ghalib Yilmaz, le bureau de TİKA au Soudan, premier ouvert en Afrique en 2006, a réalisé près de mille projets de développement à travers le pays. La direction de l'hôpital a salué ce soutien, espérant renforcer le partenariat afin d'améliorer la qualité des soins destinés aux enfants.

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