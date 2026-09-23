Soudan: Le pays conclut sa participation au Forum de Bakou sur la sécurité par des ententes de cooperation

23 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Soudan a achevé sa participation au Forum de Bakou sur la sécurité, tenu du 21 au 23 septembre dans la capitale azerbaïdjanaise, avec la participation de représentants des services de renseignement et de sécurité de près de 90 pays et organisations internationales.

La délégation soudanaise, conduite par le directeur général du Service général de renseignement, LIt-Gen Ahmed Mufaddal a mené plusieurs rencontres bilatérales, notamment avec les responsables du Service de sécurité de l'État d'Azerbaïdjan. Les discussions ont abouti à des ententes sécuritaires ouvrant la voie à une coopération globale entre les deux institutions.

Dans son intervention, Mufaddal a estimé que la crise soudanaise constituait un test pour la réponse régionale et internationale aux menaces complexes. Il a alerté sur les flux d'armes transfrontaliers, le recours à des mercenaires, la criminalité organisée et l'utilisation de drones, de plateformes chiffrées et de cryptomonnaies à des fins terroristes. Il a appelé à renforcer l'échange de renseignements, le contrôle des frontières et les mécanismes internationaux de lutte contre le financement du terrorisme.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.