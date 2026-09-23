Soudan: Le pays conclut sa participation au Forum de Bakou sur la sécurité par des ententes de cooperation

Le Soudan a achevé sa participation au Forum de Bakou sur la sécurité, tenu du 21 au 23 septembre dans la capitale azerbaïdjanaise, avec la participation de représentants des services de renseignement et de sécurité de près de 90 pays et organisations internationales.

La délégation soudanaise, conduite par le directeur général du Service général de renseignement, LIt-Gen Ahmed Mufaddal a mené plusieurs rencontres bilatérales, notamment avec les responsables du Service de sécurité de l'État d'Azerbaïdjan. Les discussions ont abouti à des ententes sécuritaires ouvrant la voie à une coopération globale entre les deux institutions.

Dans son intervention, Mufaddal a estimé que la crise soudanaise constituait un test pour la réponse régionale et internationale aux menaces complexes. Il a alerté sur les flux d'armes transfrontaliers, le recours à des mercenaires, la criminalité organisée et l'utilisation de drones, de plateformes chiffrées et de cryptomonnaies à des fins terroristes. Il a appelé à renforcer l'échange de renseignements, le contrôle des frontières et les mécanismes internationaux de lutte contre le financement du terrorisme.