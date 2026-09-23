Soudan: Mouawiya Al-Breir - « Le forum sur la relance du secteur privé ouvre la voie à une forte croissance économique »

Le président de l'Union générale des employeurs soudanais M. Mouawiya Al-Breir a affirmé que la conférence de dialogue de haut niveau sur la relance du secteur privé constitue une plateforme importante pour débattre des questions économiques et des politiques publiques, ouvrant ainsi la voie à une croissance économique forte et à la reprise de l'économie soudanaise.

Dans une déclaration mardi à l'agence Soudanaise de Presse (SUNA) il a précisé que ce forum, organisé par le ministère des Finances et de la Planification économique en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l'Union des employeurs, a bénéficié d'une participation remarquable de partenaires internationaux et régionaux ainsi que d'institutions gouvernementales spécialisées.

Le congrès, d'une durée de trois jours, devrait aboutir à des recommandations majeures susceptibles d'influencer l'économie globale et d'accélérer le processus de redressement économique, a-t-il ajouté.

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Al-Breir a invité les investisseurs et les acteurs du secteur privé à mettre à profit la présence des partenaires régionaux et internationaux pour échanger avec les instances compétentes sur les enjeux économiques, contribuant ainsi à créer un environnement propice à la croissance et au renforcement des efforts de relance.