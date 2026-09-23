Soudan: Le Premier ministre informé des retombées du Forum minier de Tianjin

23 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre soudanais, Pr Kamel Idris a été informé des résultats de la participation du Soudan à la Conférence internationale sur les mines, récemment tenue à Tianjin, en Chine.

Lors d'une rencontre mardi à Khartoum avec le ministre des Mines, Nour Al-Daïm Taha, celui-ci a indiqué qu'environ 70 entreprises chinoises et internationales avaient manifesté leur intérêt pour investir dans le secteur minier soudanais.

Le chef du gouvernement a ordonné l'accélération de l'organisation de l'exploitation minière artisanale et le renforcement du contrôle de la production d'or. Il a également appelé à la création d'un Centre soudanais des mines et des géosciences, destiné à former les cadres, à développer les compétences du personnel du ministère des Mines et à coordonner les programmes de formation avec des partenaires étrangers.

La réunion a par ailleurs porté sur l'état d'exécution des dernières décisions du Conseil des ministres relatives aux réformes économiques.

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