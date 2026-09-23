Tunisie: Huile d'olive - Le pays exporte vers plus de 82 pays

Les exportations tunisiennes d'huile d'olive ont atteint 381,2 mille tonnes, pour une valeur de 4.780,4 millions de dinars, au cours des dix premiers mois de la campagne 2025-2026, soit de novembre 2025 à fin août 2026, selon les dernières statistiques publiées par l'Observatoire national de l'agriculture (ONAGRI).

Sur un an, les volumes exportés ont ainsi progressé de 50,8 %, tandis que les recettes ont augmenté de 41,2 % par rapport à la même période de la campagne 2024-2025.

Les exportations d'huile d'olive conditionnée ont, pour leur part, atteint environ 55,4 mille tonnes, enregistrant une progression de 48,7 % sur un an.

L'huile d'olive conditionnée représente désormais 14,5 % du volume total des exportations, contre 85,5 % pour l'huile d'olive en vrac. L'huile d'olive extra vierge constitue, quant à elle, 83,5 % du total des exportations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Malgré cette progression, l'huile d'olive conditionnée ne représente que 19,3 % des recettes totales générées par les exportations au cours de la période considérée.

Plus de 82 marchés à l'export

À fin août 2026, l'huile d'olive tunisienne était commercialisée dans plus de 82 pays. L'Union européenne demeure le principal débouché, absorbant 56,6 % du total des exportations. L'Espagne arrive en tête avec 31,9 %, suivie de l'Italie avec 19,8 %.

L'Amérique du Nord représente 24,4 % des exportations tunisiennes, dont 19,3 % destinées aux États-Unis et 5,1 % au Canada.

De son côté, le marché asiatique a absorbé 11,5 % des exportations, principalement à destination de l'Arabie saoudite, avec 4,9 %, et de la Jordanie, avec 3 %.

La part du marché africain reste plus limitée, à 3,7 % du total des exportations, dont 3,1 % destinées à l'Égypte.

Le prix moyen atteint 14,42 dinars le kilogramme

En août 2026, le prix moyen de l'huile d'olive s'est établi à 14,42 dinars le kilogramme, contre 13,31 dinars le kilogramme durant la même période de la campagne précédente, soit une hausse de 7,1 %.

Selon les catégories d'huile d'olive, les prix ont varié entre 8,41 dinars et 17,12 dinars le kilogramme.

Par ailleurs, les exportations d'huile d'olive biologique ont atteint 53 mille tonnes, pour une valeur estimée à 699,7 millions de dinars, au cours des dix premiers mois de la campagne 2025-2026.

L'huile d'olive biologique conditionnée ne représente toutefois que 6,3 % du volume total des exportations d'huile d'olive biologique.

Le prix moyen de l'huile d'olive biologique s'est établi à 13,20 dinars le kilogramme, avec un prix de 12,96 dinars le kilogramme pour l'huile en vrac et de 16,74 dinars le kilogramme pour l'huile conditionnée.

L'Italie constitue le premier marché pour l'huile d'olive biologique tunisienne, avec 39 % des volumes exportés durant les dix premiers mois de la campagne 2025-2026. Elle est suivie par l'Espagne (26 %), les États-Unis (23 %) et la France (8 %).