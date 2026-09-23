Tunisie: Ebola - Le pays envoie des aides médicales à la République démocratique du Congo

Sur instructions de Son Excellence le Président de la République, Kaïs Saïed, et en concrétisation de l'engagement inébranlable de notre pays en faveur de la solidarité et du soutien aux pays africains frères, et sur la base des relations privilégiées qui unissent la République Tunisienne à la République Démocratique du Congo, une cargaison d'aides a été acheminée le 22 septembre 2026, vers la République Démocratique du Congo. Cette action a été menée en coordination entre les Ministères des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, de la Défense Nationale, de la Santé et des Affaires Sociales, ainsi que le Croissant-Rouge Tunisien et l'Union Tunisienne de Solidarité Sociale.

Cette initiative tunisienne intervient en réponse à l'appel lancé par l'Union Africaine aux États membres pour soutenir les efforts déployés par les autorités congolaises afin de renforcer les capacités de leur système de santé face à la propagation du virus Ebola.

La cargaison d'aides, dont les services du Ministère de la Défense Nationale ont supervisé le chargement à bord d'un avion militaire au départ de Tunis vers l'aéroport international de Kinshasa, comprend une quantité importante de médicaments ainsi que du matériel médical et paramédical nécessaire pour appuyer les efforts des autorités congolaises dans la lutte contre cette épidémie.

L'ambassade de Tunisie à Kinshasa assurera la remise de cette cargaison aux autorités compétentes de la République Démocratique du Congo.

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