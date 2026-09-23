Tunisie: Grève des transporteurs - 'Le carburant est disponible', rassure Agil

Le carburant reste disponible dans de nombreuses stations-service à travers le pays, malgré la grève des chauffeurs de camions de transport et de distribution des hydrocarbures observée mercredi 23 septembre et prévue jusqu'à jeudi 24 septembre, a assuré le président-directeur général de la Société nationale de distribution des pétroles (SNDP) "Agil", Khaled Bettine.

Intervenant ce mercredi 23 septembre 2026 sur Jawhara FM, Khaled Bettine a appelé les citoyens à éviter la ruée vers les stations-service, soulignant que les produits pétroliers sont disponibles et que plusieurs chauffeurs n'ont pas pris part au mouvement de grève.

Selon le PDG d'Agil, plusieurs chauffeurs de camions continuent ainsi à travailler normalement. Ils ont notamment procédé au chargement de carburant depuis Radès et Skhira et se dirigent vers différentes régions du pays afin d'approvisionner plusieurs stations-service. Leurs déplacements sont assurés par un accompagnement sécuritaire, a-t-il précisé.

Des difficultés liées aux conditions de travail

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Khaled Bettine a expliqué que les chauffeurs ayant participé à la grève rencontrent certaines difficultés avec les entreprises de transport des hydrocarbures. Ces problèmes concernent notamment la couverture sociale, les salaires ainsi que les primes dues, selon ses déclarations.

Le PDG d'Agil a, par ailleurs, indiqué qu'un navire chargé de carburant est arrivé en Tunisie mardi, tandis qu'un deuxième navire devait arriver mercredi.

Il a ainsi insisté sur la disponibilité des produits pétroliers, tout en mettant en garde contre une éventuelle ruée des consommateurs. Selon lui, des achats massifs et une consommation accélérée pourraient provoquer une rupture temporaire des stocks dans certaines stations-service, même en présence de réserves suffisantes à l'échelle nationale.

Appel à régler la situation des chauffeurs

Khaled Bettine a estimé que la grève prévue mercredi et jeudi ne devrait pas affecter l'approvisionnement en carburant, tout en soulignant la nécessité de trouver une solution durable aux problèmes des chauffeurs de camions de transport des hydrocarbures afin d'éviter la répétition de telles mobilisations.

Il a appelé, dans ce contexte, à une intervention urgente et positive de l'État et des ministères concernés afin de garantir la continuité normale de l'activité et de prévenir de nouvelles perturbations dans le transport et la distribution des carburants.

Pour rappel, l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) avait annoncé mardi l'organisation d'une grève dans le secteur du transport des hydrocarbures, à partir de 00h00 mercredi 23 septembre jusqu'à 23h59 jeudi 24 septembre 2026.