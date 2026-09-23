Tunisie: Kef-grandes cultures - 229 000 hectares programmés

Les services du Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA) du Kef ont présenté un exposé portant sur l'évaluation de la saison agricole précédente et les préparatifs de la saison 2026/2027. Ainsi, une superficie de 229 000 hectares a été programmée pour les grandes cultures, dont 200 000 hectares consacrés aux semis de céréales, et ce, lors d'une séance de travail tenue au siège du gouvernorat ce mardi, consacrée à l'examen des préparatifs de la saison agricole actuelle en vue de garantir la campagne des semis.

La réunion a également comporté un exposé présenté par le représentant du Groupe Chimique Tunisien (GCT) de la région concernant l'importance des engrais chimiques dans la production agricole, une lecture globale du programme d'approvisionnement pour la saison agricole 2026-2027, un récapitulatif des principaux préparatifs programmés, ainsi qu'une évaluation de l'approvisionnement du marché local au cours de la saison agricole 2025-2026.

La réunion a également abordé les préparatifs visant à assurer la disponibilité des engrais chimiques, à travers la fixation des besoins de la région en ammonitrate agricole, en superphosphate ammoniacal et en triple superphosphate.

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Il convient de noter que les cellules de vulgarisation agricole des différentes délégations de la région ont entamé l'organisation de cycles de formation au profit de plusieurs agriculteurs, en plus d'effectuer des visites sur le terrain et des campagnes de sensibilisation accompagnées d'interventions de techniciens au niveau des exploitations.

Dans nos archives Remise des prix aux lauréats du concours national de l'artisanat : Des artisans brillent par leur excellenceDe même, l'analyse des semences a été lancée en collaboration avec l'Institut National des Grandes Cultures (INGC), aux côtés de prélèvements d'échantillons de sol au profit de 512 agriculteurs (362 échantillons ayant été analysés jusqu'au 18 septembre 2026), avec l'émission d'alertes agricoles concernant la lutte contre les maladies transmises par les céréales.

Cette réunion a également permis d'aborder les indicateurs agricoles et les résultats de la saison agricole écoulée, d'exposer les derniers préparatifs pour la saison 2026-2027, tout en mettant l'accent sur les défis auxquels fait face le secteur agricole dans la région et les manières d'y investir.

Le gouverneur du Kef, Walid Kaabia, a souligné l'importance de cette réunion qui s'inscrit dans le cadre de la bonne préparation de la saison en cours, de nature à contribuer à la réussite de la campagne pour renforcer la sécurité alimentaire à travers des propositions issues d'une démarche participative favorisant l'ouverture de l'administration sur son environnement.

Le gouverneur a également mis en avant le rôle central joué par les institutions bancaires et financières dans le soutien de la filière céréalière, annonçant l'étude des dossiers des dettes en souffrance de plusieurs agriculteurs afin d'examiner l'éventualité d'un rééchelonnement de leurs dettes.

À cette occasion, il a appelé à faciliter davantage l'accès des agriculteurs aux crédits saisonniers, tout en renforçant les mécanismes d'assurance agricole pour faire face aux risques climatiques et garantir la pérennité de l'activité et de l'investissement.

Enfin, il a été souligné la nécessité d'assurer une coordination étroite entre les différents services du CRDA, l'Office des Céréales, le Groupe Chimique Tunisien, les services de l'INGC et les centres de collecte afin d'accélérer le rythme de l'approvisionnement en semences et en engrais chimiques de tous types, répondant ainsi aux besoins des agriculteurs, en particulier les petits exploitants, pour assurer le bon déroulement de la saison agricole.