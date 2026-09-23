Tunisie: Hajj 2027 - 9 982 pèlerins tunisiens prévus

23 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

La directrice de l'organisation du Hajj et de la Omra au ministère des Affaires Religieuses, Bochra Sebaï, a confirmé que le quota de pèlerins tunisiens pour la saison du Hajj 2027 s'élève à 9 982 pèlerins, en plus de 1 000 pèlerins pris en charge de l'étranger.

Intervenant sur les ondes de la Radio Nationale, Bochra Sebaï a expliqué que le ministère a adressé des SMS à environ 20 000 candidats, dont la moitié figure sur la liste d'attente.

Mercredi 23 septembre 2026, elle a précisé qu'en cas de désistement, de renoncement ou de non-respect des conditions sanitaires, le candidat sera remplacé par une personne issue de la liste d'attente.

Par ailleurs, la responsable du ministère des Affaires Religieuses a souligné que le tarif du Hajj est toujours en cours de détermination, tout en exprimant l'espoir qu'il connaisse une baisse par rapport à la saison précédente.

Le premier vol vers les Lieux Saints est prévu pour le 26 avril 2027.

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