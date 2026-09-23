Afrique: Pièces automobiles - Des fabricants turcs à la recherche de partenariats au pays

La Chambre de commerce et d'industrie de Tunis (CCIT), en partenariat avec l'Association des exportateurs de l'industrie automobile d'Uludağ (OİB), organisera, le 5 octobre 2026 à Tunis, des rencontres d'affaires B2B entre entreprises tunisiennes et turques opérant dans le secteur automobile et celui des pièces de rechange.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une mission d'affaires conduite par une délégation turque spécialisée dans l'industrie automobile, sous l'égide du ministère turc du Commerce et en coopération avec l'OİB. Elle vise à rapprocher les opérateurs des deux pays et à favoriser l'établissement de relations commerciales et industrielles durables.

Les entreprises turques participantes couvrent plusieurs segments de l'industrie automobile, notamment les systèmes de freinage, la direction, la suspension, la transmission, les joints et systèmes d'étanchéité, les filtres ainsi que les véhicules utilitaires et les camions. La délégation comprend également des entreprises spécialisées dans les engins de construction et les équipements maritimes.

Des opportunités de partenariat et d'approvisionnement

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À travers ces rencontres, les professionnels tunisiens auront l'occasion d'échanger directement avec des fabricants et fournisseurs turcs, notamment autour des possibilités d'approvisionnement, de coopération industrielle et de développement de partenariats.

La CCIT invite ainsi les importateurs, distributeurs, fabricants, fournisseurs d'équipements automobiles, concessionnaires, ateliers spécialisés et autres professionnels du secteur à prendre part à ce rendez-vous.

L'industrie automobile turque affiche, selon les données communiquées, des exportations de plus de 41,5 milliards de dollars en 2025, à destination de plus de 200 pays. La Turquie occupe également une place importante dans la production européenne de véhicules utilitaires.

De son côté, l'Association des exportateurs de l'industrie automobile d'Uludağ (OİB) représente plus de 10.000 entreprises exportatrices, renforçant ainsi son rôle dans la mise en relation des opérateurs turcs avec les marchés internationaux.

À Tunis, la rencontre du 5 octobre entend ainsi offrir un cadre direct aux professionnels des deux pays pour explorer de nouvelles pistes de coopération dans un secteur où les échanges commerciaux et les partenariats industriels occupent une place centrale.