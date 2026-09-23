Soudan: Face à l'inflation galopante, Khartoum décide de changer de monnaie

Le Soudan annonce officiellement son intention de changer sa monnaie nationale qui se dévalue fortement face aux devises étrangères. L'annonce a été faite après une réunion du Haut comité économique pour le changement de la monnaie qui a eu lieu ce lundi 21 septembre, à Khartoum, alors que la situation économique ne cesse de se dégrader.

Après une réunion présidée par le lieutenant-général Jaber Ibrahim, membre du Conseil de souveraineté de transition, le ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement, Khaled Al-Eaysir, a dénoncé devant la presse « une guerre économique » menée contre le peuple soudanais par « les forces du mal », en parallèle à celle menée sur le terrain et à la guerre médiatique, sans plus de précision.

En moins d'un mois, la monnaie soudanaise a perdu près de 1 000 livres de sa valeur face au dollar. Échangé à 7 000 livres début septembre, le dollar a atteint 8 000 livres. Il s'échange actuellement à un taux 16 fois plus élevé qu'au début de la guerre, en avril 2023.

La situation économique, déjà fragile dans le pays, s'est en effet dégradée avec le déclenchement de la guerre, opposant l'armée régulière et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).

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Seuil critique

Devant l'effondrement de la livre, les experts estiment que « la crise économique au Soudan a atteint un point critique ». L'année dernière, l'inflation a presque atteint les 100 %. En conséquence, les prix ont quasiment doublé. D'ailleurs, le taux de change, qui ne cesse de grimper, exacerbe l'inflation. Les prix varient chaque jour, en fonction des taux de change.

Confrontée à l'une des plus graves crises humanitaires au monde, la population soudanaise peine à subvenir à ses besoins élémentaires, même dans les zones épargnées par les combats.

Mardi 22 septembre, lors d'une réunion à Khartoum du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), Gibril Ibrahim, ministre des Finances, s'est engagé devant l'ONU à ramener le taux d'inflation à moins de 60 % d'ici à la fin de l'année 2026.

Grève illimitée des commerçants

Depuis trois jours, les commerçants dans les trois parties de la capitale Khartoum, ont entamé une grève illimitée, fermant leur boutique pour protester face à la flambée des prix et des produits de première nécessité. La plupart des usines et des entreprises ont également suspendu leurs ventes et leur production, créant ainsi un climat d'incertitude et de confusion sur les marchés.

La guerre en Iran et l'augmentation du prix du pétrole participent à cette crise. En changeant la monnaie prochainement, Khartoum espère affaiblir les finances des FSR et atténuer un peu les hausses de prix.