Cote d'Ivoire: Les enseignants rappelés à l'ordre après la diffusion d'images d'élèves sur les réseaux sociaux

23 Septembre 2026
Radio France Internationale
Par Fanny Noaro-Kabré

Le ministère ivoirien de l'Éducation a rappelé à l'ordre les enseignants, dans un communiqué diffusé mardi 22 septembre. En cause la propagation, selon lui, d'images d'élèves filmés et photographiés au sein d'établissements scolaires puis publiées sur les réseaux sociaux sans l'autorisation des parents.

Des photos ou des vidéos d'élèves apprenant leurs leçons en classe, ou jouant dans les cours de récréation, le ministère ivoirien de l'Éducation nationale n'en veut plus sur les réseaux sociaux, si elles sont faites, explique-t-il, « au mépris du droit ».

Dans un communiqué publié mardi 22 septembre, le ministère rappelle que la prise d'images d'enfants et leur diffusion, sans l'accord des parents, ne sont pas autorisées. Il est donc demandé aux enseignants et encadrants de s'en abstenir.

S'il est difficile d'estimer l'ampleur de cette pratique, le ministère explique que cette mise au point s'adresse notamment aux jeunes enseignants en début de carrière. Il entend aussi renforcer, à l'avenir, les rappels à la déontologie dans les formations.

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Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que les autorités ivoiriennes alertent sur cette tendance. En mars déjà, la Plateforme de lutte contre la cybercriminalité (PLCC) pointait un manque de vigilance dans certains établissements scolaires.

La diffusion d'images d'enfants, sans autorisation, est passible, selon les cas, de un à dix ans d'emprisonnement et d'une amende pouvant atteindre dix millions de FCFA.

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