Afrique: Les Politiques Éthiopiennes en Matière d'E-Mobilité Inspirent le continent

Addis Ababa — Selon Damilola Odunlade-Akeju, entrepreneur nigérian spécialisé dans la mobilité, les politiques de l'Éthiopie en matière de mobilité électrique incitent d'autres pays africains à revoir et à élaborer leurs propres cadres pour accélérer le développement des transports écologiques.

Lors du Sommet nordique-africain sur les véhicules électriques qui s'est tenu en Éthiopie, M. Odunlade-Akeju, fondateur et PDG de DriveMe Mobility au Nigeria, a souligné que les villes et les pays africains s'inspirent de plus en plus de l'orientation politique de l'Éthiopie lorsqu'ils examinent les mesures visant à accélérer l'adoption de la mobilité électrique.

L'expérience de l'Éthiopie démontre l'importance des politiques gouvernementales pour créer un environnement propice au développement des transports verts, d'autant plus que d'autres pays africains réfléchissent à la manière de structurer leur propre secteur de la mobilité électrique.

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« Les politiques gouvernementales seront le moteur de l'adoption et du développement de la mobilité électrique à travers l'Afrique », a déclaré M. Odunlade-Akeju, soulignant qu'une orientation politique claire est essentielle pour instaurer la confiance parmi les acteurs du secteur privé.

La sécurité politique encourage les entreprises privées à investir dans la mobilité électrique en leur offrant un cadre plus clair pour le développement du marché et leur participation à long terme. L'expérience de l'Éthiopie est pertinente pour d'autres pays africains, car la politique gouvernementale doit s'accompagner de mesures favorisant la normalisation, garantissant ainsi que les différents acteurs puissent opérer au sein d'un système de mobilité électrique cohérent.

Si la politique gouvernementale fournit le cadre, les initiatives du secteur privé contribuent tout autant au développement du secteur. La combinaison de l'orientation gouvernementale et de l'initiative du secteur privé est essentielle pour accélérer la transition, des politiques appropriées garantissant que ce secteur émergent se développe de manière coordonnée.

Odunlade-Akeju a évoqué l'utilisation croissante des bus électriques à Addis-Abeba comme exemple de la manière dont la mobilité verte peut être intégrée aux transports publics. Les transports en commun peuvent contribuer à accroître l'adoption de la mobilité électrique. Après avoir observé les bus électriques d'Addis-Abeba, il a souligné que le développement des transports publics électriques apporte une dimension concrète à l'approche plus large de l'Éthiopie en matière de politique de mobilité électrique.

Renforcer la compréhension et la sensibilisation aux transports verts, parallèlement à des politiques de soutien et à des solutions de transports en commun, peut aider les pays africains à faire progresser leur transition vers la mobilité électrique.

Jan Tore Gjøby, fondateur norvégien et conseiller en mobilité électrique, a mis en avant l'expérience naissante de l'Éthiopie, affirmant que le pays devrait développer des solutions adaptées à ses besoins tout en tenant compte de leur pertinence pour l'ensemble du marché africain.

M. Gjøby a souligné la nécessité de disposer de feuilles de route claires, d'exigences précises et de normes communes à mesure que l'Éthiopie développe la mobilité électrique. Selon lui, des systèmes coordonnés sont indispensables pour garantir que les véhicules électriques, les infrastructures de recharge et les réseaux électriques fonctionnent ensemble de manière efficace.