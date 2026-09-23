Afrique de l'Est: Le rôle de l'Éthiopie en mer Rouge - Le maillon manquant de la stabilité régionale

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Pourquoi il ne peut y avoir de stabilité durable en mer Rouge sans l'Éthiopie

La mer Rouge n'est plus simplement un corridor maritime. Elle est devenue l'un des principaux foyers de tensions géopolitiques au monde -- et la dernière crise autour du détroit de Bab el-Mandeb rend une réalité de plus en plus difficile à ignorer : la sécurité de la mer Rouge ne peut être dissociée de celle de la Corne de l'Afrique, et la sécurité de la Corne ne peut être véritablement prise en compte alors que l'Éthiopie reste en marge des décisions maritimes.

Le 15 septembre 2026, le Secrétaire général adjoint de l'ONU, Khaled Khiari, a déclaré devant le Conseil de sécurité que la situation autour du détroit de Bab el-Mandeb était devenue de plus en plus volatile, alors que les combats s'intensifiaient le long de la côte occidentale du Yémen et que les forces houthies avançaient vers cette voie maritime stratégique. Il a appelé à la retenue, au dialogue ainsi qu'au rétablissement et au respect des droits et libertés de navigation conformément au droit international.

Cet avertissement ne concernait pas uniquement le Yémen.

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Bab el-Mandeb est l'étroite porte maritime qui relie la mer Rouge au golfe d'Aden et, au-delà, à l'océan Indien. Toute perturbation prolongée dans cette zone peut se répercuter sur le transport maritime, les assurances, les marchés de l'énergie, l'approvisionnement alimentaire et les chaînes logistiques mondiales. Les conséquences ne s'arrêtent pas aux côtes du Yémen ou aux pays riverains de la mer Rouge. Elles peuvent atteindre des usines en Asie, des marchés en Europe et des consommateurs situés à des milliers de kilomètres.

Et, directement de l'autre côté de cet espace stratégique, sur la façade africaine, se trouve l'Éthiopie.

Depuis plus de trois décennies, l'Éthiopie est enclavée à la suite de l'indépendance de l'Érythrée en 1993. Pourtant, la géographie n'a jamais réellement séparé l'Éthiopie de la mer Rouge. Au contraire : son histoire, son économie, sa sécurité et sa diplomatie sont restées profondément liées à ce corridor maritime.

Aujourd'hui, cette dépendance est très concrète. Le commerce international de l'Éthiopie repose largement sur le corridor de Djibouti, ce qui signifie que toute instabilité affectant le transport maritime en mer Rouge, les ports, les assurances ou les routes maritimes peut rapidement devenir une préoccupation économique pour l'Éthiopie. L'Institute of Foreign Affairs éthiopien a décrit cette exposition comme une vulnérabilité stratégique découlant de la dépendance du pays à l'égard d'un corridor maritime dont la sécurité est largement façonnée en dehors de son contrôle institutionnel direct.

Cette réalité devrait modifier la manière dont le monde comprend les aspirations maritimes de l'Éthiopie.

La volonté de l'Éthiopie d'obtenir un accès fiable à la mer est trop souvent réduite à un différend territorial ou politique. Cette lecture est incomplète. Au fond, l'Éthiopie est confrontée à un problème structurel : une grande économie africaine et l'un des États les plus peuplés du continent dépendent fortement d'un système maritime dans lequel elle dispose d'un accès direct limité et d'une influence limitée sur l'architecture de sécurité.

Ce n'est pas seulement un problème éthiopien.

C'est un problème régional.

Et il devient également un problème mondial.

La mer Rouge ne peut pas être sécurisée depuis le large

La dernière crise autour de Bab el-Mandeb révèle les limites d'une approche qui considère la sécurité de la mer Rouge principalement comme une question relevant des puissances navales extérieures à la région.

Les navires de guerre peuvent protéger les bâtiments commerciaux. Les déploiements militaires peuvent dissuader les attaques. Les missions internationales peuvent escorter les navires marchands. Mais aucune flotte, aussi puissante soit-elle, ne peut à elle seule résoudre les vulnérabilités politiques, économiques et institutionnelles qui rendent la mer Rouge susceptible de connaître des épisodes récurrents d'instabilité.

L'ONU elle-même a souligné que la protection de la liberté de navigation devait aller de pair avec la prévention d'une nouvelle escalade au Yémen et la recherche d'une solution politique.

Cela signifie que la sécurité maritime ne peut être dissociée de la diplomatie régionale.

Et la diplomatie régionale ne peut être dissociée des pays dont les économies et la sécurité sont directement exposées à la mer Rouge.

L'Éthiopie est l'un de ces pays.

En effet, les enjeux régionaux sont désormais reconnus sur le plan institutionnel. Le 15 septembre, le Conseil des ministres de l'IGAD a identifié la sécurité et la liberté de navigation en mer Rouge et dans le golfe d'Aden comme des priorités essentielles en matière de paix, de sécurité et de développement régional. Il a chargé le Secrétariat de l'IGAD de renforcer la gouvernance maritime régionale, ainsi que la coopération et la coordination face à l'évolution des dynamiques géopolitiques et sécuritaires.

Cette décision transmet un message important : la sécurité de la mer Rouge n'est plus une question maritime lointaine. C'est une question de sécurité pour la Corne de l'Afrique.

Et si c'est une question concernant la Corne de l'Afrique, l'Éthiopie ne peut pas être considérée comme un acteur secondaire.

L'Éthiopie ne demande pas à être spectatrice

La revendication éthiopienne en faveur d'un accès maritime doit donc être comprise dans ce contexte stratégique plus large.

Un pays du poids économique et démographique de l'Éthiopie ne peut pas rester indéfiniment presque entièrement dépendant d'un seul corridor maritime extérieur alors que la sécurité de celui-ci est vulnérable aux conflits, aux rivalités géopolitiques et aux perturbations échappant à son contrôle.

Cela ne signifie pas que l'Éthiopie puisse ignorer la souveraineté des États côtiers.

Bien au contraire.

Le meilleur fondement pour l'avenir maritime de l'Éthiopie repose sur la négociation, les bénéfices mutuels, le droit international et le respect de la souveraineté des pays voisins.

L'Éthiopie a régulièrement présenté son accès à la mer dans ces termes. Les discussions récentes ont établi un lien entre l'accès maritime, le développement économique, la sécurité nationale, l'intégration régionale et la coopération diplomatique, tout en mettant l'accent sur le dialogue pacifique et les arrangements mutuellement bénéfiques.

Cette distinction est importante.

L'Éthiopie n'a pas besoin de confrontation pour établir un rôle maritime. Elle a besoin d'un arrangement durable qui permette d'aligner ses intérêts économiques sur ceux des États côtiers.

Un tel arrangement pourrait transformer l'accès maritime, d'une source d'inquiétude régionale, en un moteur d'interdépendance régionale.

D'une vulnérabilité liée à l'enclavement à un acteur régional

Une autre dimension mérite beaucoup plus d'attention internationale.

Si l'Éthiopie obtient un accès fiable à la mer dans le cadre d'un accord négocié, elle n'obtiendrait pas seulement une nouvelle voie pour ses importations et ses exportations. Elle acquérirait également un intérêt économique et institutionnel plus important dans la sécurité même du corridor maritime.

Cela pourrait modifier l'équation stratégique.

Un pays dont le commerce, les infrastructures et l'avenir économique sont directement liés à un corridor maritime a de fortes raisons de contribuer à la protection de ce corridor.

L'Éthiopie pourrait contribuer au partage d'informations maritimes, à la sécurité portuaire, aux opérations de recherche et de sauvetage, à la préparation aux situations d'urgence, à la lutte contre la traite, à la coopération douanière et à la prévention de la criminalité maritime organisée.

Les bases d'une telle participation sont déjà en train d'émerger. En août 2026, l'Organisation maritime internationale a soutenu à Addis-Abeba un atelier destiné à élaborer une feuille de route pour la création d'un Centre national de partage d'informations maritimes, afin de renforcer la coordination entre les institutions maritimes éthiopiennes et de contribuer à la sécurité maritime régionale dans le cadre du Code de conduite de Djibouti et de son amendement de Djeddah.

C'est important, car la sécurité maritime ne se résume pas à la puissance militaire.

Elle concerne également l'information. Elle concerne les institutions.

Elle concerne les ports, les douanes, les garde-côtes, les autorités maritimes, les services de renseignement, les mécanismes d'intervention d'urgence et la gouvernance maritime civile.

En d'autres termes, l'Éthiopie peut devenir partie prenante de la solution sans transformer la mer Rouge en un nouveau théâtre de compétition militaire.

Addis-Abeba possède un atout que d'autres peuvent difficilement reproduire

L'Éthiopie possède également un atout diplomatique qui mérite d'être davantage pris en considération : Addis-Abeba.

La capitale éthiopienne accueille l'Union africaine et demeure l'un des principaux centres diplomatiques du continent. L'Éthiopie est membre de l'IGAD et possède plusieurs décennies d'expérience dans les initiatives africaines de paix et de sécurité.

Cela donne à l'Éthiopie des canaux diplomatiques potentiels qui dépassent le cadre immédiat des États riverains de la mer Rouge.

Le pays entretient des relations à travers l'Afrique, le Golfe et le Moyen-Orient au sens large. Sa position diplomatique peut donc offrir des possibilités de dialogue entre des acteurs dont les intérêts entrent fréquemment en collision.

Cela ne signifie pas que l'Éthiopie doive devenir partie à chaque conflit entourant la mer Rouge.

Cela signifie que l'Éthiopie a intérêt et potentiellement un rôle à défendre des principes qui devraient concerner tous les États maritimes : la liberté de navigation, la protection de la navigation civile, le respect de la souveraineté, l'adhésion au droit international et le règlement pacifique des différends.

L'illusion dangereuse d'une mer Rouge sans l'Éthiopie

Il existe une contradiction stratégique persistante dans la manière dont la région est parfois abordée.

Les puissances extérieures reconnaissent l'importance considérable de la mer Rouge. Des forces navales sont déployées. Les bases militaires se développent. Des missions internationales patrouillent dans les eaux. Les gouvernements mettent en garde contre les menaces pesant sur le transport maritime.

Pourtant, les pays dont les économies et la sécurité sont les plus directement liées à la Corne de l'Afrique ne sont pas toujours placés au centre du débat sur la sécurité.

Cette approche n'est pas durable.

La mer Rouge ne peut pas être stabilisée durablement en regardant uniquement vers le nord, en direction du Moyen-Orient, ou vers l'extérieur, en direction des puissances mondiales.

Sa dimension africaine est tout aussi fondamentale.

Les problèmes de sécurité d'un côté de Bab el-Mandeb interagissent inévitablement avec ceux de l'autre côté. Le conflit au Yémen, l'instabilité au Soudan, le terrorisme, la traite, la piraterie, le trafic d'armes et la criminalité organisée peuvent se renforcer mutuellement à travers les frontières maritimes et terrestres.

Les récentes discussions de l'ONU ont explicitement établi un lien entre l'instabilité autour de Bab el-Mandeb et les menaces plus larges qui affectent le transport maritime international et la Corne de l'Afrique.

La leçon est simple : la mer Rouge constitue un espace de sécurité unique, même lorsque les frontières politiques le divisent.

La connectivité peut devenir une stratégie de paix

Les ambitions maritimes de l'Éthiopie devraient donc être intégrées à une vision économique régionale plus large.

Les ports ne devraient pas seulement être des lieux où les navires chargent et déchargent leurs marchandises.

Ils peuvent devenir des portes d'entrée reliant les économies enclavées aux marchés côtiers.

Les routes, les chemins de fer, les centres logistiques, les systèmes douaniers numériques et les corridors commerciaux peuvent transformer l'accès maritime en un instrument d'intégration économique régionale.

Pour l'Éthiopie, la diversification des routes maritimes ne signifierait pas nécessairement l'abandon de sa relation économique actuelle avec Djibouti. Elle pourrait la compléter.

Davantage de routes peut signifier davantage de résilience. Davantage de partenariats peut signifier davantage d'interdépendance économique.

Et une plus grande interdépendance peut créer des incitations supplémentaires pour que les gouvernements protègent les infrastructures, les corridors commerciaux et la stabilité régionale.

La connectivité ne peut pas garantir la paix. Mais l'isolement économique crée rarement une interdépendance régionale durable.

Une Corne de l'Afrique davantage interconnectée aurait davantage à perdre dans un conflit -- et davantage à gagner dans la coopération.

La mer Rouge a besoin d'une appropriation africaine

La question fondamentale n'est donc pas de savoir si l'Éthiopie devrait être autorisée à jouer un rôle en mer Rouge.

La question la plus importante est de savoir si la région peut réellement construire une stabilité maritime durable tout en excluant de l'architecture stratégique entourant cette mer l'une des plus grandes économies d'Afrique et l'un de ses principaux centres diplomatiques.

Cette approche est de plus en plus difficile à justifier.

Les ambitions maritimes de l'Éthiopie ne devraient pas être présentées comme une demande de confrontation avec les États côtiers. Elles devraient être considérées comme faisant partie d'un programme africain plus large en faveur de la connectivité, de la résilience économique et de la sécurité collective.

Cela nécessite de la diplomatie, et non de la confrontation.

Cela nécessite des arrangements négociés, et non des actions unilatérales.

Cela nécessite des institutions régionales, et non une nouvelle compétition entre puissances extérieures.

Et surtout, cela nécessite de reconnaître que la sécurité de la mer Rouge est une responsabilité partagée.

Une opportunité stratégique cachée derrière la crise

La crise actuelle autour de Bab el-Mandeb constitue un avertissement -- mais également une opportunité.

Elle montre à quelle vitesse l'instabilité dans une voie maritime étroite peut devenir un problème économique mondial. Elle montre également les limites des dispositifs de sécurité qui reposent excessivement sur les réponses militaires tout en négligeant les institutions régionales et les solutions politiques.

Pour l'Éthiopie, la crise souligne le coût de rester économiquement exposée à un système maritime sur lequel elle exerce une influence directe limitée. Mais elle offre également l'occasion de présenter une vision plus ambitieuse.

L'Éthiopie peut rechercher un accès maritime tout en renforçant simultanément la gouvernance maritime régionale. Elle peut approfondir sa coopération avec les États côtiers tout en continuant à respecter leur souveraineté.

Elle peut travailler à travers l'IGAD, l'Union africaine et les Nations unies.

Elle peut investir dans les systèmes d'information maritime, la logistique, les capacités d'intervention d'urgence et les institutions de sécurité.

Et elle peut utiliser sa position diplomatique à Addis-Abeba pour promouvoir le dialogue plutôt que d'accentuer la confrontation.

L'objectif devrait être d'institutionnaliser l'intérêt économique et sécuritaire légitime de l'Éthiopie en mer Rouge à travers des arrangements pacifiques, conformes au droit international et mutuellement bénéfiques.

Pas de sécurité durable en mer Rouge sans l'Éthiopie

L'avenir de la mer Rouge sera finalement déterminé non seulement par la géographie, mais aussi par la capacité des États qui l'entourent et qui en dépendent à construire un système capable de gérer leurs vulnérabilités communes.

L'Éthiopie est trop importante pour être économiquement détachée de ce système.

Trop directement liée à la région par sa géographie pour être stratégiquement ignorée.

Trop importante sur le plan diplomatique pour être traitée comme un simple observateur continental.

Et trop exposée aux perturbations de la mer Rouge pour rester durablement en dehors des dispositifs significatifs de sécurité maritime.

La crise actuelle a rendu un fait incontestable : ce qui se passe autour de Bab el-Mandeb ne reste pas autour de Bab el-Mandeb.

Cela atteint la Corne de l'Afrique.

Cela atteint l'Éthiopie.

Cela atteint le commerce mondial.

Et si la région souhaite réellement construire une architecture durable de sécurité en mer Rouge, l'Éthiopie ne peut pas simplement être un pays affecté par les décisions prises concernant cette mer.

Elle doit avoir une place à la table où ces décisions sont élaborées.

Car la stabilité durable ne viendra ni de la sécurisation des eaux en ignorant les terres, ni de la protection du transport maritime en négligeant les économies et les sociétés qui en dépendent.

Ainsi, l'avenir de la mer Rouge est indissociable de celui de la Corne de l'Afrique -- et l'avenir de la Corne ne peut être conçu sans l'Éthiopie.