Depuis des années, le gouvernement fédéral d'Éthiopie fait preuve d'un engagement clair et constant en faveur de la paix, du dialogue et de la stabilité nationale. Même face à de graves provocations, il a à maintes reprises privilégié la retenue à la vengeance, la négociation à l'escalade et la reconstruction aux représailles. Cette attitude n'est pas le fruit du hasard.

Elle reflète un profond sens des responsabilités envers le peuple éthiopien, la prise de conscience du coût terrible de la guerre et la conviction inébranlable que les divergences politiques doivent être réglées par le dialogue plutôt que par la destruction. Pourtant, malgré cet effort soutenu, le TPLF s'est montré à maintes reprises peu disposé à renoncer à l'antagonisme, à la méfiance et à la confrontation. À maintes reprises, il a agi d'une manière qui a aggravé les divisions politiques, menacé la paix régionale et mis en danger la population même qu'il prétend représenter.

Les racines de la crise actuelle ne sont pas apparues du jour au lendemain. Elles ont été alimentées pendant des décennies par une culture politique qui a banalisé la méfiance envers le gouvernement central et fait passer la confrontation pour une stratégie plutôt que pour un échec. Même après l'entrée de l'Éthiopie dans une nouvelle phase politique, le TPLF n'a pas réagi par une réflexion lucide, mais par la résistance et le ressentiment.

Le changement à la tête du pays et l'accueil chaleureux réservé au Premier ministre Abiy Ahmed au Tigray ont semblé déstabiliser un groupe qui avait depuis longtemps l'habitude de dominer la vie politique. Plutôt que de s'adapter à la réalité politique en mutation du pays, il aurait oeuvré pour faire obstacle aux réformes, s'opposer à la mise en place d'un ordre politique plus large et saper le processus même destiné à unifier les institutions dirigeantes du pays.

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S'imposant comme un leader national rassembleur, le Premier ministre Abiy s'est d'abord rendu dans la région du Tigray, où il a reçu un accueil enthousiaste de la part de la population. L'enthousiasme et l'accueil réservé par la population étaient sans précédent, reflétant un fort sentiment d'espoir et d'acceptation dans cette partie du pays.

Malheureusement, le TPLF a réagi avec malaise et s'est rapidement tourné vers une rhétorique hostile, cherchant à éloigner la population du Tigray du discours de réconciliation nationale en attisant le ressentiment.

Ce groupe belliqueux est désormais à la dernière minute d'une nouvelle vague de destruction. Le TPLF, désormais interdit, a une fois de plus été présenté comme un cheval de Troie au service des forces anti-éthiopiennes.

Passons en revue le bilan de ce groupe depuis son entrée sur la scène politique éthiopienne.

Lorsque des efforts ont été déployés pour fusionner le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien (EPRDF) et ses partis alliés au sein d'un cadre politique plus large, le TPLF se serait opposé à cette initiative à chaque étape.

Même après qu'il fut devenu évident que le pays s'engageait dans une nouvelle direction, il a refusé de participer de manière constructive au projet du Parti de la prospérité et s'est au contraire positionné en dehors du consensus national. Il n'en a pas résulté un désaccord de principe, mais un élargissement délibéré de la distance politique. Ce faisant, il s'est aliéné des institutions nationales et a mis fin à son rôle actif dans la vie politique fédérale, laissant le Tigray politiquement isolé à un moment où l'unité était plus que jamais nécessaire.

Pire encore, tout en prônant publiquement les droits et la légitimité, le groupe se serait préparé à l'affrontement. Les informations faisant état d'une militarisation, d'un entraînement de commandos et d'un renforcement des capacités armées régionales laissaient présager une évolution dangereuse. Plutôt que de soutenir la paix, il semble avoir choisi une voie qui faisait passer les calculs militaires avant la responsabilité politique. La tragédie qui s'ensuivit ne fut pas simplement le résultat de l'évolution de la situation sur le champ de bataille ; elle fut l'aboutissement d'une longue série de décisions mûrement réfléchies qui ont poussé le pays vers le conflit.

L'attaque contre le Commandement du Nord reste l'un des chapitres les plus sombres et les plus douloureux de cette période. Selon la position du gouvernement fédéral, le TPLF a exploité la confiance et l'affection que la population éprouvait envers l'armée nationale, s'est servi de cette confiance pour maintenir le Commandement du Nord en place, puis s'est retourné contre lui dans un acte de trahison choquant. Cela a été suivi d'une campagne de désinformation visant à inverser la vérité et à présenter l'agresseur comme la victime. Un tel comportement n'a pas seulement attisé la guerre ; il a ébranlé la confiance nationale et infligé un préjudice profond au tissu social et politique de l'Éthiopie.

Même après le déclenchement de la guerre, le gouvernement fédéral a continué à oeuvrer en faveur de la paix. Il a appelé les anciens, les chefs religieux et toutes les voix responsables à intervenir. Il a offert des occasions de dialogue, de retenue et d'apaisement. Pourtant, selon la version officielle du gouvernement fédéral, le TPLF a bafoué ces appels et a poursuivi sa rhétorique belliqueuse, traitant le conflit comme un instrument de pouvoir. Il a entraîné les jeunes dans la violence, les plaçant en première ligne d'un conflit qui aurait pu être évité. Il a également élargi le champ de la guerre en menant des attaques transfrontalières, aggravant ainsi les souffrances de la région et entraînant les forces voisines dans un conflit déjà dévastateur.

Malgré tout cela, le gouvernement fédéral n'a toujours pas renoncé à sa responsabilité de rechercher la paix. L'accord de paix de Pretoria a marqué un tournant qui a mis fin à la guerre dans le nord de l'Éthiopie et offert une chance de relance. Même alors, le gouvernement fédéral a fait preuve de magnanimité. Il a soutenu le rétablissement des services, alloué des ressources substantielles à la reconstruction et oeuvré à la stabilisation du Tigré. Il a apporté son aide par l'intermédiaire des institutions fédérales, des administrations régionales et des partenaires de développement, démontrant une fois de plus que sa priorité n'était pas la punition, mais la réconciliation nationale. Si l'objectif avait été la vengeance, l'issue aurait pu être très différente. Au lieu de cela, le gouvernement a fait preuve de retenue, laissant à la population du Tigré l'espace nécessaire pour se remettre et réfléchir.

Pourtant, la promesse de paix a été maintes fois compromise par des agissements attribués au TPLF lui-même. Au lieu de s'engager pleinement dans le désarmement et la normalisation politique, il se serait livré à des manoeuvres de dissimulation, d'obstruction et de diversion. La mise en oeuvre de l'accord a été compliquée par des ingérences persistantes, notamment la manipulation de l'aide humanitaire, l'entrave à la libre circulation et la persistance de pratiques illicites portant préjudice aux civils ordinaires. Plutôt que d'utiliser le processus de paix pour rétablir la confiance, il semble l'avoir considéré comme une pause, une opportunité tactique de se regrouper plutôt que comme une véritable voie vers la réconciliation.

Le gouvernement fédéral, quant à lui, a continué à faire preuve d'une patience inhabituelle. Il s'est abstenu de déployer des forces dans les principaux sites du Tigré, même lorsqu'il disposait de motifs juridiques et pratiques pour le faire. Il a respecté les sensibilités du moment, accepté les critiques politiques et choisi de préserver la paix même lorsque celle-ci n'était pas pleinement réciproque. Ce n'était pas de la faiblesse ; c'était de l'art de gouverner. Cela reflétait un effort délibéré pour empêcher de nouvelles souffrances civiles et empêcher le pays de retomber dans une guerre à grande échelle.

Aujourd'hui, le fardeau le plus lourd pèse non seulement sur l'État fédéral, mais aussi sur la population du Tigray elle-même. Les parents, les jeunes, les aînés et les intellectuels ne peuvent rester silencieux alors que l'histoire menace de se répéter. Aucune force politique ne devrait être autorisée à sacrifier une nouvelle génération au nom du pouvoir, du ressentiment ou de la vengeance. Les jeunes du Tigré méritent l'éducation, le travail, la dignité et l'espoir ; ils ne doivent pas être utilisés comme des instruments dans un nouveau cycle de destruction. Les parents doivent faire entendre leur voix contre ceux qui transforment la vie de leurs enfants en combustible pour la guerre. Les dirigeants communautaires et les élites doivent privilégier la responsabilité plutôt que le silence, la vérité plutôt que la peur, et la paix plutôt que la loyauté envers une faction.

L'Éthiopie a payé un prix trop élevé pour la guerre. Ce dont le pays a besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'une nouvelle vague de sang versé, mais d'un engagement commun en faveur de la stabilité, de la responsabilité et de la reconstruction. Le gouvernement fédéral a fait preuve de patience, a accordé des concessions et a ouvert la voie à la paix à plusieurs reprises. Pour que la paix tienne, chaque acteur doit désormais la choisir en toute sincérité. La population du Tigray, comme tous les Éthiopiens, mérite un avenir fondé sur le développement et la dignité. Il faut dire clairement à ceux qui continuent de jouer avec cet avenir : ça suffit.