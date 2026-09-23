Cote d'Ivoire: La société Sucrivoire annonce une hausse de 36% de son résultat net au premier trimestre 2026

Au premier trimestre 2026, le résultat net de la société Sucrivoire qui fabrique et commercialise du sucre en Côte d'Ivoire a connu une hausse de 36% par rapport au premier trimestre 2025

Selon le rapport d'activité et de résultat établi par la direction de cette entreprise, ce résultat net s'est élevé à 4,353 milliards de FCFA au 31 mars 2026 contre 3,207 milliards de FCFA au 31 mars 2025.

Le chiffre d'affaires connait pour sa part une baisse de 7%, passant de 25,085 milliards de FCFA au premier trimestre 2025 à 23,414 milliards de FCFA un an plus tard. Selon la direction de Sucrivoire, cette baisse a lieu sous l'effet d'un tassement conjoncturel de la demande adressée aux circuits Officiels.

Sur le plan opérationnel, elle estime que le premier trimestre 2026 correspond au coeur de la campagne sucrière 2025/26. La production a démarré le 30 octobre 2025 sur le Site de Zuénoula et le premier novembre 2025 sur celui de Borotou-Koro.

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Selon toujours les responsables de Sucrivoire, la Campagne s'est déroulée dans des conditions agronomiques plus favorables que celles de la campagne 2024/25 qui avait été fortement affectée par une sécheresse ayant conduit à une réduction de sa durée. « Le rythme des récoltes est toutefois demeuré inférieur aux prévisions, en raison d'une baisse exceptionnelle de la main-d'oeuvre de coupe en cette période de l'année », ont encore souligné les dirigeants de Sucrivoire.

La production sucrière du trimestre s'établit à 41601 tonnes, contre 42 459 tonnes au premier trimestre 2025, soit un recul de 2%. La campagne s'est achevée le 3 mai 2026 à Zuénoula et le 13 juin 2026 à Borotou-Koro. La production totale de la campagne 2025/26 atteint ainsi 91 626 tonnes, contre 78 856 tonnes en 2024/25, soit une progression de 12 770 tonnes (+16%).

Le résultat brut d'exploitation de la société est en hausse de 24,1% à 9,464 milliards de FCFA contre 7,628 milliards de FCFA au premier trimestre 2025.

Pour ce qui est du résultat d'exploitation, le rapport d'activité indique une progression de 39,4% avec une réalisation qui passe de 4,530 milliards de FCFA au 31 mars 2025 à 6,312 milliards de FCFA au 30 mars 2026.

La même tendance haussière caractérise le résultat des activités ordinaires qui s'établit à 4,361 milliards de FCFA contre 3,291 milliards FCFA au 31 mars 2025.

« La Société poursuit la mise en oeuvre de son plan de redressement opérationnel et financier, axé sur la modernisation de l'outil industriel, l'amélioration des performances et la poursuite d'une croissance responsable fondée sur l'optimisation des ressources, la préservation de l'environnement et le renforcement de son ancrage territorial », ont laissé entendre les responsables de Sucrivoire quant aux perspectives qui se dessinent.