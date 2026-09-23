Afrique: Elim. CAN 2027/ RDC - Guinée équatoriale - Le flou persiste autour de la présence du public au Stade des Martyrs

Le flou demeure autour de la présence ou non du public au Stade des Martyrs à l'occasion du match entre les Léopards de la RDC et les Nzalang Nacional de la Guinée équatoriale, prévu ce jeudi 24 septembre 2026 à Kinshasa, dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN Pamoja 2027.

Plusieurs informations évoquent un possible huis clos en raison de l'homologation partielle de l'enceinte sportive. Toutefois, à J-1 de cette rencontre, aucune communication officielle de la Fédération congolaise de football association (FECOFA) ou de la Confédération africaine de football (CAF) ne confirme que le match se disputera avec ou sans supporters.

Autre élément alimentant les interrogations : aucune information officielle n'a encore été publiée concernant la mise en vente des billets. Habituellement, cette opération intervient au moins 48 heures avant le coup d'envoi des rencontres des Léopards.

En attendant une clarification des instances concernées, la sélection nationale poursuit sa préparation à Kinshasa pour ses deux premières sorties dans ces éliminatoires.

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Les hommes de la RDC recevront d'abord la Guinée équatoriale avant de se déplacer à Harare pour affronter les Warriors du Zimbabwe le lundi 28 septembre, à l'occasion de la deuxième journée.