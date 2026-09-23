Afrique: New York - « L'IA change effectivement la donne », affirme António Guterres

L'intelligence artificielle (IA) est désormais au coeur des rapports de force mondiaux, estime le secrétaire général de l'ONU, António Guterres. Ouvrant mardi 22 septembre 2026 le débat général de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies, à New York, il a appelé à encadrer cette technologie dont les progrès, selon lui, dépassent la capacité des gouvernements à en maîtriser les risques.

« L'IA change effectivement la donne », a déclaré António Guterres devant les chefs d'État et de gouvernement réunis au siège de l'ONU. Il a notamment souligné les possibilités offertes par cette technologie dans des domaines comme la médecine et la recherche scientifique, tout en mettant en garde contre ses usages militaires et les risques liés à l'absence de contrôle humain.

Si elle promet de bouleverser la médecine ou la recherche scientifique, selon lui, l'IA concentre aussi une puissance dont les gouvernements peinent à suivre le rythme. « Le danger n'est pas la technologie. Le danger, c'est la technologie sans responsabilité », a-t-il affirmé.

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A cent jours de son départ, après deux mandats et une décennie passée à la tête de l'organisation, Antonio Guterres aurait pu céder à l'exercice du testament. Il a préféré dresser l'inventaire des rapports de force qui ont changé sous ses yeux.

Depuis 2017, de nouveaux pôles d'influence ont émergé entre les Etats ; une partie du pouvoir politique, économique et informationnel a glissé, selon lui, vers « une poignée d'entreprises privées et d'individus ». Et les humains commencent à leur tour à en abandonner une fraction aux machines, avec des agents d'IA susceptibles d'échapper au contrôle humain et des armes autonomes passées « de la science-fiction à la réalité militaire ».

Le problème tient à un décalage. Tandis que le pouvoir change de mains, les institutions chargées de l'encadrer restent largement celles de 1945. Cette contradiction traverse les quatre « grandes épreuves » placées au centre de son dernier discours : la guerre et la paix, les inégalités, le climat - et l'IA.