Congo-Kinshasa: L'ARSP ordonne la régularisation des contrats de sous-traitance chez Kai Peng Mining et COMILU (Haut-Katanga)

L'Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé (ARSP) exige, depuis ce mardi 22 septembre, des sociétés Kai Peng Mining et Compagnie Minière de Lwisha SAS (COMILU) la régularisation de leurs marchés de sous-traitance dans la province du Haut-Katanga.

Cette mesure fait suite à des contrôles ayant révélé l'attribution de contrats à 22 entreprises ne répondant pas aux critères légaux d'éligibilité.

Résiliation des contrats non conformes

Les enquêtes menées par l'ARSP mettent en cause douze entreprises partenaires de Kai Peng Mining et dix de COMILU.

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La décision administrative impose l'arrêt immédiat des contrats en cours avec ces structures non éligibles. Les deux sociétés minières ne peuvent plus attribuer, renouveler ni prolonger des marchés avec ces entreprises, qu'elles doivent retirer de leurs fichiers de sous-traitants.

Délai de trente jours pour un plan correctif

Le directeur général de l'ARSP, Juan Ted Beleshayi Kasanda, indique que cette initiative vise le respect de la législation, la transparence dans les chaînes de valeur et l'accès équitable aux marchés pour les entreprises qualifiées.

Kai Peng Mining et COMILU disposent de trente jours pour transmettre un plan de redressement comprenant le calendrier de fin des contrats concernés et les preuves de leur retrait.

L'ARSP annonce des contrôles ultérieurs et rappelle que le non-respect de ces directives exposera les contrevenants aux sanctions prévues par la loi