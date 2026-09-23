Ghana: Le pays est en train de devenir une plaque tournante du trafic de cocaïne - Les Évêques tirent la sonnette d'alarme

Accra — « La saisie en France d'une importante cargaison de cocaïne en provenance du Ghana ne doit pas être considérée comme un fait isolé, mais comme s'inscrivant dans un problème plus large », affirment les Évêques du Ghana à la suite de la saisie, effectuée le 10 septembre par les autorités douanières françaises, de 3,9 tonnes de cocaïne, d'une valeur estimée à 225 millions d'euros (environ 261,45 millions de dollars américains). La drogue était dissimulée dans un conteneur rempli de déchets plastiques, arrivé au port nord de Dunkerque en provenance du Ghana.

« Cette saisie s'inscrit dans le cadre d'un problème plus vaste. La situation géographique du Ghana et sa participation au commerce international rendent la vigilance particulièrement importante dans les ports, les aéroports et aux frontières », indique le communiqué signé par Matthew Kwasi Gyamfi, Évêque de Sunyani et président de la Conférence épiscopale catholique du Ghana (GCBC).

Le Ghana n'est pas seulement un pays de transit utilisé par les trafiquants de drogue, mais il est également devenu un pays consommateur de stupéfiants. « Nous sommes tout aussi préoccupés par la dimension interne de cette menace : la toxicomanie chez les jeunes, l'effet corrosif de l'argent de la drogue sur nos institutions et la tentation qu'il représente pour les personnes occupant des postes de confiance, tant dans le monde des affaires et des services de sécurité que, nous le disons avec douleur, au sein même de l'Église », affirment les Évêques.

Après avoir lancé un appel aux institutions pour qu'elles intensifient la lutte contre le trafic de stupéfiants et aident les personnes dépendantes à sortir de leur « calvaire », la GCBC souligne que « cette bataille ne peut être laissée à la seule charge du gouvernement ».

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« Nous invitons les paroisses, les écoles et les organisations catholiques de jeunesse à intensifier l'éducation à la prévention de la toxicomanie, le suivi et l'accompagnement pastoral, et nous exhortons les prêtres, les consacrés, les catéchistes et les responsables laïcs à aborder cette question avec courage dans leurs prédications et leurs catéchèses », poursuit le communiqué.

S'adressant directement aux jeunes, les Évêques lancent enfin un appel : « Ne vous laissez pas tromper par les gains éphémères promis par le trafic de drogue. Choisissez la vie. Bâtissez votre avenir sur le travail honnête, la foi, l'éducation, la vertu et le service. Votre dignité n'a pas de prix et l'Église est prête à vous accompagner. »