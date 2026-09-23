Cote d'Ivoire: Développement économique - EuroCham, Ccilci et Cfaci s'unissent pour relever de nouveaux défis

La Chambre de commerce européenne (EuroCham) Côte d'Ivoire, en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie libanaise de Côte d'Ivoire (Ccilci) et la Chambre française des affaires de Côte d'Ivoire (Cfaci), a organisé son traditionnel cocktail de rentrée, le quatrième du genre.

Cette quatrième édition s'est tenue le 17 septembre 2026, au showroom de LOXEA, sis à Port-Bouët (Abidjan). Elle a réuni des dirigeants d'entreprise, des représentants du secteur privé, des partenaires ainsi que des acteurs institutionnels, autour d'un moment privilégié d'échanges et de networking (réseautage).

La mobilité au coeur des échanges

Placée sous le signe de la mobilité, cette édition a été précédée de séances de test-drive (séance d'essai), permettant aux invités de vivre une expérience concrète autour des différentes solutions de mobilité.

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Pour Christian Delmotte, président d'EuroCham Côte d'Ivoire, ce rendez-vous constitue une opportunité de renforcer les liens entre les différents acteurs économiques. « Ce sont des rendez-vous de rencontres et de networking », a-t-il souligné, mettant en avant l'importance de ces échanges entre les trois chambres.

De son côté, Thierry Durantet, président de la Cfaci, a rappelé que les trois organisations entretiennent des partenariats et partagent plusieurs problématiques communes. Ces rencontres permettent, selon lui, de renforcer les échanges et de mener des actions conjointes au bénéfice de leurs membres, dans un contexte où la Côte d'Ivoire affirme progressivement son rôle de hub économique sous-régional.

Représentant le président de la Ccilci, le directeur général, Serge Akl, a, pour sa part, affirmé que cette soirée marquait la rentrée économique des trois chambres, désormais bien intégrées dans l'écosystème économique ivoirien.

Il a insisté sur leur volonté d'oeuvrer dans l'intérêt de leurs membres, tout en contribuant à la construction d'une économie ivoirienne « plus inclusive et plus durable », à travers les différents partenariats noués avec les acteurs économiques du pays.

Créer de nouvelles opportunités

Pour Pascal Boyer, directeur général de LOXEA, sponsor principal de l'événement, cette rencontre avait également pour ambition de rapprocher les différents univers économiques. « À travers cette soirée, nous voulons créer de nouvelles opportunités de rencontres, créer un pont entre notre univers et celui de la communauté économique », a-t-il déclaré.

Il s'est également félicité de l'engouement suscité par cette quatrième édition et de la qualité des échanges entre les participants.

À travers ce rendez-vous désormais traditionnel, EuroCham, la Ccilci et la Cfaci entendent ainsi poursuivre leur dynamique de collaboration, favoriser les synergies entre leurs membres et contribuer, chacune dans son domaine, au développement d'un environnement économique ivoirien plus ouvert, inclusif et durable.