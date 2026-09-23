Cote d'Ivoire: Rallye Ssv - Gary Chaynes et Arno Bitoun vainqueurs à Grand-Lahou

La 4e manche du championnat national de Rallye Side by Side Vehicle (Rallye Ssv, ce qui signifie en français, véhicule côte à côte), disputée les 19 et 20 septembre, à Grand-Lahou, a sacré Gary Chaynes et Arno Bitoun.

L'équipage s'est imposé sur les pistes de la cité balnéaire, au terme de deux jours de compétition intense, devant Abondio Tino et Coulibaly Daniel, deuxièmes et Assaf David et Patréceli Lorenzo, troisièmes.

La compétition a débuté, samedi, par une grande parade dans les principales artères de Grand-Lahou. Les équipages ont, ensuite, pris la direction du Stade HKB, avant de rejoindre les pistes aménagées au coeur des palmeraies. Entre bosses, passages sablonneux et portions techniques, les pilotes ont rapidement été confrontés aux exigences du parcours.

Les premières épreuves ont permis à Gary Chaynes et Arno Bitoun de prendre les commandes de la course et de creuser progressivement l'écart avec leurs poursuivants. Dimanche, lors de la dernière journée de la compétition, les concurrents ont livré leurs dernières batailles chronométrées sur les pistes.

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Sur les 15 équipages engagés au départ, 9 ont finalement terminé la course. Au terme de 15 épreuves spéciales, Gary Chaynes et Arno Bitoun bouclent la compétition en 1 h 50'25"110, sans aucune pénalité.

Une performance qui leur permet de décrocher la victoire au détriment de l'équipage Abondio Tino et Coulibaly Daniel et de celui d'Assaf David et Patréceli Lorenzo, respectivement 2e et 3e, qui complètent le podium.

Après cette étape, la caravane du Rallye Ssv se tourne désormais vers Adzopé qui accueillera, en novembre, la prochaine grande échéance du championnat.