Ile Maurice: Un octogénaire dans un état critique après avoir été percuté par une camionnette

Un grave accident de la route s'est produit à La Barraque Road, Rivière-des-Anguilles, à proximité de l'église Sacré-Coeur. Un piéton âgé de 88 ans a été grièvement blessé après avoir été percuté par une camionnette.

Selon les informations disponibles, l'accident s'est produit alors que la camionnette circulait en provenance de Batimarais en direction de Rivière-des-Anguilles. Le véhicule était conduit par un homme âgé d'une cinquantaine d'années.

Dans des circonstances qui restent à être établies, le véhicule a percuté le retraité, qui habite Prudhomme Road, à Rivière-des-Anguilles.

Une équipe du SAMU a été dépêchée sur les lieux. L'octogénaire a été transporté à l'hôpital Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle. Après avoir reçu les premiers soins, il a été admis à l'unité des soins intensifs. Son état de santé est jugé critique.

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Les services d'incendie et de secours se sont également rendus sur place. Des relevés et des mesures ont été effectués par la police afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.

Le conducteur de la camionnette a été soumis à un alcootest, qui s'est révélé négatif. Il a été placé en détention au poste de police de Camp-Diable.

L'enquête policière.