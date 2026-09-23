Ile Maurice: Navin Ramgoolam condamne les attaques visant Catherine Mary Jade

Le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, a reçu ce matin Catherine Mary Jade, jeune recrue de la police originaire de Rodrigues, après des commentaires désobligeants dont elle a fait l'objet sur les réseaux sociaux. Elle était accompagnée de l'inspectrice S. Coopan, du poste de police de Pope Hennessy.

Le Premier ministre lui a exprimé personnellement son soutien et l'a félicitée pour son courage et sa persévérance. Il a également salué son travail, reconnu par sa supérieure, et assuré que son soutien allait à toutes les recrues et à tous les policiers qui servent le pays avec dévouement et intégrité.

Condamnant fermement les attaques personnelles visant la «trainee woman constable» Catherine Mary Jade, le Premier ministre a rappelé que la liberté d'expression permet la critique, mais ne saurait justifier les insultes, le dénigrement et les accusations mensongères. Le gouvernement examine déjà les moyens de prévenir les attaques en ligne et d'en sanctionner les auteurs, dans le respect de la liberté d'expression.

Remerciant le Premier ministre pour son soutien, la «trainee woman constable» Catherine Mary Jade a affirmé qu'elle poursuivrait son travail avec détermination et garderait la tête haute malgré les obstacles.