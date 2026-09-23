Ile Maurice: Le géant Maersk s'apprête à gérer la Cargo Handling Corporation Ltd

Un acteur majeur du transport maritime mondial s'apprête à faire son entrée dans les opérations portuaires à Maurice. Selon nos informations, les négociations entre le gouvernement, la Mediterranean Shipping Company (MSC) et le groupe danois Maersk sont à un stade très avancé. Un accord devrait être signé prochainement pour confier au groupe international un rôle dans la gestion du cargo handling à Port-Louis.

Les discussions remontent à mars 2026, lorsque Paul Bérenger, alors Premier ministre adjoint, présidait un Inter-Ministerial Committee on the Strategy for Port Development. Depuis, les négociations se sont poursuivies autour de la restructuration et du développement des activités de manutention des conteneurs.

Selon les informations recueillies, le schéma actuellement envisagé prévoit que Maersk, de concert avec la MSC, prenne une participation de 40 % dans la Cargo Handling Corporation Ltd (CHCL), tandis que l'État mauricien conserverait 60 %. Le groupe danois aurait souhaité obtenir une participation plus importante, mais le gouvernement n'aurait pas accédé à cette demande, considérant les activités portuaires comme stratégiques pour l'économie.

Une réunion au PMO

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Une nouvelle réunion consacrée au dossier hier au bureau du Premier ministre a réuni le chef du gouvernement, Navin Ramgoolam, son conseiller Kailash Ruhee, le ministre du Travail, Reza Uteem, ainsi que des représentants de la MSC et de Maersk.

D'après nos informations, l'accord est désormais sur le point d'être finalisé. Une autre étape importante doit cependant intervenir : la nomination d'un Transaction Advisor. Celui-ci devrait être choisi parmi les Big Four, soit Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young ou KPMG. Sa mission consistera notamment à procéder à l'évaluation de la valeur des actions dans le cadre de la transaction envisagée.

L'arrivée de Maersk ne se limiterait pas à une prise de participation. Le groupe devrait également apporter des grues, de nouveaux équipements ainsi que son savoir-faire en gestion portuaire et contribuer à l'expansion des activités du port.

Selon les éléments discutés, Maersk aurait également indiqué qu'aucun licenciement n'est prévu. Au contraire, des recrutements à Maurice seraient envisagés en raison de l'augmentation attendue des activités portuaires.

L'objectif affiché est notamment d'améliorer la gestion des conteneurs, de contribuer à la décongestion du port et de renforcer la compétitivité de PortLouis dans la région africaine.

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Autre dossier abordé lors de la réunion : l'Island Container Terminal Pro- ject. Les négociations avec l'Inde se poursuivent autour de cet important projet d'infrastructures. Le projet prévoit notamment la construction d'un brise-lames afin de créer un bassin protégé devant l'actuel Mauritius Container Terminal, ainsi que le dragage d'un chenal de navigation jusqu'à une profondeur de 18 mètres. Il comprend également un nouveau terminal à conteneurs d'une superficie de 50 hectares et un quai de 1,2 kilomètre.

Selon le Port Master Plan 2024, son coût est estimé à environ Rs 47,3 milliards. Sa réalisation devrait prendre entre six et huit ans. Au-delà des opérations traditionnelles de conteneurs, le projet est conçu comme une infrastructure portuaire multifonctionnelle destinée à répondre aux besoins futurs. DES

RÉSERVES EXPRIMÉES

L'arrivée annoncée de Maersk suscite cependant des interrogations. Afzal Delbar, secrétaire général de la Freeport Operators' Association, estime que le recours à une compagnie internationale privée pour participer à la gestion des conteneurs peut présenter des avantages, à condition que cette opération soit menée par des professionnels.

Il souligne que le port fait actuellement face à plusieurs problèmes et estime que des changements sont nécessaires. Il rappelle toutefois que la CHCL dispose déjà des équipements nécessaires à ses opérations et a également formulé des demandes pour acquérir de nouveaux équipements.

Une autre source du secteur maritime attire, elle, l'attention sur la pression que pourrait exercer l'arrivée d'un opérateur international sur la CHCL. Selon cette source, la présence de Maersk pourrait représenter un risque pour la compagnie si celle-ci ne parvient pas à améliorer ses performances dans les années à venir, avec l'arrivée d'un acteur disposant d'une importante expertise internationale.

Pour rappel, le plan stratégique de développement du port jusqu'en 2050 a été approuvé le 18 mars 2025 par le conseil d'administration de la Mauritius Ports Authority. Il comprend sept projets d'infrastructures estimés à Rs 56,3 milliards afin d'accroître la capacité de traitement des conteneurs et la productivité du port. Parmi les projets déjà engagés figurent l'extension du terminal existant, l'agrandissement du Cruise Jetty et le déve- loppement de 55 hectares d'infrastructures à FortWilliam. D'autres projets concernent notamment la reconstruction des quais B et C ainsi que de nouvelles installations à Fort-George et Fort-William.