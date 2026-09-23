Afrique: Football - CAN 2027 - Les Barea affûtent leurs armes

La sélection malgache a entamé hier sa préparation dans la ville d'Uyo. Les Barea affronteront les Super Eagles du Nigeria sur leur terrain vendredi soir.

Les hommes du sélectionneur Corentin Da Silva Martins disposent de trois jours pour préparer les deux premières journées des qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027. Les Barea ne disputeront que deux rencontres au cours de la fenêtre internationale, ouverte lundi et programmée jusqu'au 6 octobre.

Le groupe de vingt-cinq joueurs et les membres du staff sont au grand complet au Nigeria depuis hier. Arrivée en plusieurs vagues depuis l'Europe, l'Afrique, La Réunion et Madagascar, la délégation a rejoint la ville d'Uyo à partir de lundi.

« La dernière vague devait arriver sur place hier à 16 h 10. L'équipe est désormais au grand complet », a affirmé Alfred Randriamanampisoa, président de la Fédération malgache de football, joint au téléphone hier en début de soirée.

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Les protégés de Corentin Martins ont commencé leur préparation hier. Pour lancer cette campagne africaine, le technicien franco-portugais a notamment convoqué dix défenseurs. Madagascar affrontera d'entrée le Nigeria, favori du groupe L, qui commencera les qualifications à domicile.

Un premier match capital

Le secteur offensif est composé de sept joueurs, dont le nouveau venu Roman Ferber, du FC Atert Bissen au Luxembourg. Six joueurs ont par ailleurs été retenus au milieu de terrain.

Les Barea affronteront les Super Eagles du Nigeria vendredi, à 19 heures, heure malgache, au Godswill Akpabio International Stadium d'Uyo, pour le compte de la première journée. Dans la nuit suivant la rencontre, la délégation s'envolera pour le Maroc afin d'y disputer son deuxième match contre les Taifa Stars de Tanzanie. Cette rencontre est programmée mardi 29 septembre, à 16 heures.

Chaque match sera déterminant, puisqu'un seul ticket est en jeu dans les groupes comprenant l'un des trois pays hôtes de la CAN 2027 : le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Cette dernière, versée dans le groupe de Madagascar, est déjà qualifiée en tant que pays organisateur.

Les trois autres équipes du groupe, le Nigeria, Madagascar et la Guinée-Bissau, devront donc engranger le maximum de points. Chaque défaite pourrait sérieusement compromettre leurs chances de qualification.

Les troisième et quatrième journées sont programmées dans un mois et demi, entre le 9 et le 17 novembre. Les cinquième et sixième journées auront lieu l'année prochaine, entre le 22 et le 30 mars.