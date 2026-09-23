Madagascar: Fenoarivo Atsinanana - Douze ravisseurs placés en détention

Douze suspects ont été arrêtés dans le cadre de l'enlèvement d'une fillette à Sahatavy. L'enfant a été retrouvée saine et sauve après six jours de recherches.

Douze personnes ont été arrêtées par la Gendarmerie dans le cadre de l'enlèvement d'une fillette à Sahatavy, dans le district de Vavatenina. Cinq suspects ont été interpellés à Ambatondrazaka et sept autres à Vavatenina. Dix d'entre eux ont reconnu les faits qui leur sont reprochés, tandis que les deux autres sont toujours concernés par l'enquête.

La fillette, enlevée à son domicile le 29 août dernier à Sahatavy, a quant à elle retrouvé sa famille saine et sauve.

En bonne santé

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Les recherches ont duré six jours. L'enfant a été retrouvée par les autorités à Ambatondrazaka, dans une maison située à Ambohimahasoa, commune de Tanandava. Elle est en bonne santé grâce à la collaboration entre la Gendarmerie et le fokonolona, sous la direction du colonel Zavamanantsoa Emma Rakotondravony et du capitaine Jhoharison Ramarojaonina.

Les personnes arrêtées sont actuellement placées en détention dans l'attente de la suite de la procédure judiciaire. La collaboration entre la Gendarmerie et le fokonolona a été particulièrement saluée, ayant permis de résoudre rapidement cette affaire d'enlèvement.