Madagascar: Métiers dans la santé - Des bourses pour les futurs manipulateurs en radiologie

Une opportunité s'ouvre aux bacheliers intéressés par les métiers de la santé. L'Institut médical de Madagascar (IMM) et Arovy University ont officialisé un partenariat d'envergure. Celui-ci prévoit l'attribution de 25 bourses couvrant intégralement trois années d'études en vue de l'obtention d'une licence de manipulateur en radiologie.

« L'imagerie médicale occupe une place de plus en plus importante dans la médecine moderne. On pense immédiatement à la radiographie, mais ce domaine va beaucoup plus loin : scanner, IRM, imagerie interventionnelle, médecine nucléaire, radiothérapie et explorations fonctionnelles. Derrière ces technologies, il faut des professionnels spécialement formés pour les utiliser correctement et en toute sécurité. Notre ambition est de former à Madagascar ces spécialistes de l'imagerie médicale », a déclaré jeudi Emma Ralijohn, PhD, rectrice de l'université.

Évaluation

Pour attribuer ces bourses, l'université prévoit de présélectionner une soixantaine de candidats. Ceux-ci suivront pendant deux semaines des enseignements portant sur les sciences, les technologies, la santé, l'anglais et le leadership. Une évaluation consacrée à ces différentes matières sera organisée à l'issue de la formation. Les 25 lauréats intégreront ensuite l'université.

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Les futurs boursiers rejoindront le campus situé à Ambohimarina-Est, dans la commune d'Ambohimangakely. Au cours de leur cursus, ils bénéficieront d'un encadrement associant enseignements théoriques et immersions pratiques. Lors des travaux pratiques, les étudiants seront notamment amenés à utiliser des équipements médicaux de pointe.

Ce programme vise à former des professionnels directement opérationnels, capables d'utiliser des technologies de pointe en radiologie, en scanner et en IRM. Au terme des trois années d'études, les étudiants obtiendront une licence leur permettant d'exercer le métier de manipulateur en radiologie. Les candidatures peuvent être déposées jusqu'à la fin du mois de septembre.