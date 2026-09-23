Madagascar: Ambohimiandra - Une fuite d'eau réapparaît

Une fuite supplémentaire inquiète les habitants d'Ambohimiandra. Ils redoutent une nouvelle détérioration de la route.

Trois mois après le remplacement des conduites d'eau à Ambohimiandra, une nouvelle fuite refait surface sur la chaussée.

« Cela fait quelques jours que nous avons constaté cette fuite. C'est anormal, car aucune eau ne devrait sortir de cette chaussée. C'était sec jusqu'à il y a peu », réagit Fameno Rabearivony, un habitant d'Ambohimiandra.

L'eau s'écoule d'un couvercle de regard, autour duquel le goudron commence à se dégrader. Cette portion affaissée laisse désormais l'eau se répandre sur une grande partie de la chaussée. « À ce rythme, cette route va de nouveau se dégrader si aucune mesure n'est prise immédiatement », alertent des usagers. Ils rappellent que c'est exactement ainsi qu'avaient commencé les précédentes fuites et la dégradation de la route sur cet axe.

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La Jirama confirme avoir connaissance de cette fuite, sans être en mesure, pour l'heure, d'en identifier l'origine. « Le problème ne vient probablement pas des tuyaux qui ont été remplacés, sinon la situation aurait été différente », explique la société. Elle ne peut pas encore déterminer si la fuite provient de ses propres canalisations ou des eaux usées.

Demande

Une nouvelle ouverture de la chaussée serait prévue pour identifier précisément le problème et réparer les dégâts à l'origine de cette fuite. « Nous avons envoyé une demande d'ouverture de la route à la Commune urbaine d'Antananarivo », indique notre source au sein de la Jirama. De son côté, la commune affirme ne pas avoir encore reçu cette demande.

Ce tronçon de route à Ambohimiandra a été détruit à plusieurs reprises ces dernières années en raison de fuites d'eau récurrentes sous la chaussée. « Les tuyaux étaient réparés, la route aussi, mais les fuites finissaient toujours par revenir au bout de quelque temps », témoigne un habitant de Mandroseza. Ce problème ne se limitait pas à des perturbations de la circulation : plusieurs quartiers se sont retrouvés privés d'eau à cause de ces pertes.

En juin, la Jirama a déployé des moyens conséquents pour tenter de résoudre durablement la situation. Deux grandes conduites, à l'origine des fuites récurrentes, ont été remplacées à Ambohimiandra au mois de juin, dont une conduite principale DN 500 et une autre conduite DN 250, qui présentait une fuite à proximité de la nouvelle installation.

L'augmentation de la production d'eau à Mandroseza a mis à rude épreuve un réseau de conduites vétuste, provoquant des fuites dans plusieurs quartiers d'Antananarivo depuis le mois de mai.