Madagascar: Circulation - Les feux tricolores déroutent les usagers

Circuler sur l'Avenue de l'Indépendance, depuis l'activation des feux tricolores, perturbe certains usagers de la route. Des véhicules ont encore tendance à rouler même si les feux indiquent rouge. Des piétons, de leur côté, ne savent pas quand ils peuvent traverser. Ils attendent encore que des véhicules ne passent pas.

Ces feux devraient pourtant déjà être maîtrisés par ceux qui ont passé le permis de conduire.

« On les a appris, mais ces feux de signalisation n'existaient pas donc, on les a oubliés », témoigne Pierre Andriamanantsoa, un conducteur.

La Commune urbaine d'Antananarivo rappelle que lorsque le feu est vert, la circulation est autorisée. « Les voitures, motos et vélos doivent tous s'arrêter sans attendre de voir s'il y a des piétons qui traversent, lorsque les feux sont rouges. Pour les piétons également, lorsque c'est vert, ils peuvent traverser sans attendre de voir si des véhicules circulent ou non », explique le chef de corps de la police municipale, Panoel Tsiky Rakotondrainivonona. Il insiste sur le fait que le feu orange indique que, lorsqu'on est engagé sur le passage piéton, on poursuit son chemin.

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« Ceux qui ne sont pas encore entrés s'arrêtent immédiatement. C'est la même chose pour les voitures, les motos et les vélos en particulier », précise-t-il. La commune souligne qu'avant d'arriver au niveau des feux de signalisation, il faut réduire sa vitesse.

Cela faisait plus de 20 ans qu'il n'y avait pas eu ce type d'aménagement dans la ville d'Antananarivo. « La circulation est fluidifiée et se déroule désormais comme il se doit », lance le directeur des transports et de la Mobilité urbaine, le commissaire divisionnaire de police Andrianina Brice Ratsimba.