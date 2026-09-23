Madagascar: Commémoration - La journée de vendredi chômée et payée

23 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Fanilo Mampianintsoa

Le vendredi 25 septembre sera déclaré chômé et payé sur l'ensemble du territoire national. Cette journée sera consacrée à la commémoration du premier anniversaire des événements survenus l'année dernière ainsi qu'à l'hommage aux victimes et aux personnes affectées.

Des activités commémoratives sont prévues à Antananarivo et dans les cinq autres provinces, en collaboration avec les autorités des collectivités territoriales. Les travailleurs sont également invités à participer aux différentes initiatives programmées.

Cette mesure entraînera la suspension des activités professionnelles habituelles dans tout le pays. Les cérémonies marqueront ce premier anniversaire et permettront d'honorer la mémoire des victimes.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.