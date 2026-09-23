Madagascar: Commémoration - La journée de vendredi chômée et payée

Le vendredi 25 septembre sera déclaré chômé et payé sur l'ensemble du territoire national. Cette journée sera consacrée à la commémoration du premier anniversaire des événements survenus l'année dernière ainsi qu'à l'hommage aux victimes et aux personnes affectées.

Des activités commémoratives sont prévues à Antananarivo et dans les cinq autres provinces, en collaboration avec les autorités des collectivités territoriales. Les travailleurs sont également invités à participer aux différentes initiatives programmées.

Cette mesure entraînera la suspension des activités professionnelles habituelles dans tout le pays. Les cérémonies marqueront ce premier anniversaire et permettront d'honorer la mémoire des victimes.