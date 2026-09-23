Madagascar: Éducation - La Fondation Axian inaugure sa 250e école

À Ambahikily, dans le district de Morombe, région Atsimo-Andrefana, l'École primaire publique (EPP) fait peau neuve. Les infrastructures vétustes de l'établissement, dont un vieil bâtiment datant de l'année 1925 et déjà au bord de l'effondrement, ont été réhabilitées. De nouvelles salles ont été également construites. Ainsi, l'établissement dispose de trois nouvelles salles de classe primaires, de trois salles préscolaires, ainsi que de toilettes, d'une station de lavage des mains et d'aires de jeux, et de trois bâtiments existants réhabilités. Ces infrastructures ont vu le jour grâce au soutien de la Fondation Axian et de son partenaire United World School (UWS).

Il s'agit de la 250e école construite à Madagascar par la Fondation Axian. Ce cap symbolique marque 15 ans d'engagement pour l'éducation, dans une région où la scolarisation reste difficile. Cette année, près de 1 150 élèves pourront étudier dans de meilleures conditions. L'école accueille aujourd'hui plus de 1 000 élèves, encadrés par 27 enseignants.

L'inauguration s'est déroulée en présence de plusieurs autorités, dont le chef de région, le préfet d'Atsimo-Andrefana et des représentants de la Direction régionale de l'Éducation nationale, ainsi que de la directrice exécutive de la Fondation Axian et du directeur général mondial d'UWS. Leur

présence montre que ce type de projet ne peut réussir que grâce à la collaboration entre le public et le privé.

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UWS est le partenaire de longue date de la Fondation dans la région Atsimo-Andrefana. Ensemble, ils ont déjà construit une trentaine d'écoles. En marge de l'inauguration, deux nouvelles initiatives ont vu le jour. UWS a ouvert un centre de formation pour les enseignants de la région, équipé d'ordinateurs fournis par Yas Madagascar. La Fondation Axian et ses partenaires ont aussi posé la première pierre d'un terrain multisport à l'EPP Ambahikily, dans le cadre du programme M'Hetsika MVola.