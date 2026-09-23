Madagascar: Basketball 3X3 - Elinah Rafarasoa - « Ma blessure me taraude »

Elinah, quelle est la principale leçon que vous retenez de cette expérience internationale ?

La principale leçon que je retiens, c'est que rien n'est facile à ce niveau et qu'il faut une préparation complète. À la Coupe du monde, toutes les adversaires ont des qualités et affichent un bon niveau. On ne peut donc pas se contenter de nos qualités individuelles. Cette compétition m'a surtout fait comprendre l'importance du travail, de la discipline et de la préparation avant un grand rendez-vous.

Comment avez-vous trouvé le niveau de jeu à Wuhan ?

Le niveau était vraiment différent. Le rythme était beaucoup plus élevé et les joueuses étaient très fortes techniquement et physiquement. Il fallait rester concentrée du début à la fin, car la moindre erreur pouvait être immédiatement sanctionnée. Cette expérience nous a permis de mesurer le chemin qu'il nous reste encore à parcourir pour pouvoir rivaliser davantage avec les grandes nations.

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Selon vous, qu'est-ce qui a manqué aux Ankoay durant cette Coupe du monde, sur le plan individuel comme collectif ?

Pour moi, ce qui nous a principalement manqué, c'est la préparation. Nous avions envie de bien faire et nous avions les qualités nécessaires, mais face à des équipes de ce niveau, il faut arriver avec une préparation beaucoup plus poussée et régulière. À titre personnel, je pense que mon pourcentage d'adresse à 2 points n'a pas été suffisamment bon. C'est un aspect de mon jeu que je dois encore travailler pour être plus efficace à l'avenir.

Vous avez été touchée au genou durant la compétition. Comment allez-vous actuellement ?

Oui, j'ai été touchée au genou contre l'Espagne. Pour le moment, je préfère rester prudente, car je ne peux pas encore donner une réponse définitive sur mon état. Ce qui me taraude l'esprit.

Cette expérience des Ankoay U23 peut-elle constituer une étape importante pour le développement du basketball féminin malgache ?

Oui. Avant nous, des joueuses plus expérimentées ont déjà porté haut les couleurs du pays en Afrique et nous ont montré la voie. Cette participation à la Coupe du monde nous permet d'acquérir davantage d'expérience et de comprendre les exigences du très haut niveau.

Une joueuse vous inspire-t-elle particulièrement ? Un message aux jeunes ?Oui, mon idole est Kelsey Plum. Pour les jeunes, je leur conseille de faire du sport, de travailler et surtout de ne jamais avoir peur de poursuivre leurs rêves.