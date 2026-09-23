Madagascar: Basketball 5X5 - L'Ascut défie le Cospn

Le décor est planté. À partir de jeudi et jusqu'au 4 octobre, le Palais des sports Mahamasina devient le théâtre de la dernière bataille pour le titre national N1A chez les hommes comme chez les dames. Après les phases disputées à Antsirabe et Mahajanga, les prétendants au sacre se retrouvent dans la capitale avec un objectif commun : franchir les différents obstacles qui mènent au titre. Le Cospn arrive avec le statut de tenant du titre, mais aussi avec une première phase qui laisse entrevoir une compétition très ouverte.

Champion en titre, le Cospn devra d'emblée faire face à un adversaire de taille avec l'Ascut Atsinanana. Ce dernier n'est pas un simple adversaire de circonstance. Les deux formations se connaissent parfaitement et leur opposition est devenue l'une des affiches récurrentes du basket masculin malgache.

Les dernières confrontations entre les deux équipes illustrent d'ailleurs cet équilibre. En 2023, l'Ascut avait éliminé le Cospn en demi-finale du championnat national en s'imposant 68-59. Un revers qui avait alors privé les policiers d'une place en finale.

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En 2024, le Cospn avait pris sa revanche lors de la finale de la conférence Est, en s'imposant 76-68. Mais quelques mois plus tard, l'Ascut avait encore croisé sa route lors de l'Elite 8. Les joueurs d'Atsinanana avaient alors terminé en tête du classement final, avec six victoires en sept rencontres, tandis que le Cospn avait également validé son billet pour les demi-finales.

Révélateur

La saison 2025 a offert un nouvel épisode à cette rivalité. Lors de la première phase disputée à Antsirabe, les deux équipes s'étaient retrouvées en finale de la Coupe de la Ligue. Au terme d'une rencontre particulièrement disputée, le Cospn s'était imposé 87-84 après prolongation. L'Ascut avait pourtant dominé une grande partie du match avant de céder dans les dernières minutes. Cette victoire avait constitué un premier signal pour le Cospn, alors engagé dans sa reconquête du titre national.

Aujourd'hui champion, le Cospn aborde donc cette nouvelle confrontation avec un statut différent. « Nous avons un statut à défendre en tant que champion en titre. Nous tâcherons de nous montrer à la hauteur même si cela ne sera pas facile », confie Richardin Ratsitokana, coach assistant du Cospn.

L'Ascut, de son côté, possède suffisamment d'expérience pour exploiter la moindre faille. « Nous nous sommes déjà préparés, mais affronter le Cospn n'est pas une mince affaire. Nous essayerons de les bousculer jusqu'au dernier moment », confie Richard Rabearimanana, head coach de l'Ascut.

Le duel de vendredi ne sera peut-être pas décisif dans la course au titre, mais il constituera déjà un véritable révélateur pour les deux prétendants.