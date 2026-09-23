Afrique: Esports global rally tour - Trois pilotes visent une qualification mondiale

Deux tickets en jeu. Madagascar a qualifié trois représentants pour le Rally Tour Esports Global Africa Shootout, l'équivalent du championnat d'Afrique d'e-rallye. Deux d'entre eux, membres du club ASACM, évoluent en France. Il s'agit d'Andriatiana Mathieu Rakotonaivo, âgé de 24 ans, qui s'est hissé à la deuxième place du tour qualificatif en ligne, et de David Kévin Begue, 32 ans, qui a terminé 62e.

L'unique pilote local, membre du club FMMSAM, est le jeune quintuple champion de Madagascar de slalom et de course de côte, Juan Rakotojohary, alias Tovonen Jr. Il s'est classé 123e. Au total, douze Malgaches ont pris part au Rally Tour 1 en ligne.

Ces trois pilotes ont terminé dans le top 5 africain à l'issue de cette première étape, organisée à la mi-mai et ayant réuni dix mille concurrents à travers le monde.

Le Rally Tour 2 Africa Shootout, réservé à la zone Afrique, se déroulera le 29 octobre à Gaborone, au Botswana. Les deux meilleurs pilotes à l'issue de cette deuxième étape continentale représenteront l'Afrique lors de la finale mondiale du FIA Esports Global Rally Tour. Celle-ci se tiendra le 12 décembre à Shanghai, en marge du congrès de la FIA et de la cérémonie de remise des trophées aux champions des différentes catégories du sport automobile de la saison.