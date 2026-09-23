Madagascar: Théatre - Tropy Ilo croise amour et rancoeur dans Voamaintilany

Le Tropy Ilo présente ce dimanche, à l'Ivokolo Analakely, « Voamaintilany », une pièce de théâtre malgache qui mêle amour, trahison et vengeance.

Certaines blessures du passé peuvent se transmettre d'une génération à l'autre. C'est autour de cette idée que le Tropy Ilo présente « Voamaintilany », une pièce écrite par Nivo Hary, ce dimanche à l'Ivokolo Analakely.

L'histoire met en scène trois amis dont la relation bascule après une trahison, un détournement d'argent et des manoeuvres dirigées contre l'un d'eux. Des années plus tard, la victime revient animée par un désir de vengeance. Entre-temps, leurs enfants, qui ignorent les conflits du passé, tombent amoureux. « Le passé peut avoir des conséquences sur la vie et l'avenir des enfants », souligne un membre de la troupe.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le titre de la pièce fait référence à une plante aux couleurs rouge et noire, qui symbolise les contrastes de l'existence, entre joie et tristesse, espoir et déception. La représentation débutera à 14h 30, après l'ouverture des portes à 13h 30. Elle durera environ une heure et demie, sans entracte, et sera divisée en trois parties. Des chansons malgaches spécialement composées pour la pièce accompagneront l'histoire jusqu'au morceau final, « Voamaintilany ».

Dix-huit ans de théâtre malgache

La troupe a également porté une attention particulière aux aspects techniques du spectacle, notamment à l'audibilité des comédiens, à la sonorisation et aux éclairages.

Le Tropy Ilo célèbre cette année ses 18 ans d'existence. La troupe a intégré officiellement la FMTM (Fikambanan'ny Mpanao Teatra Malagasy) en 2007. Elle oeuvre à la revalorisation de la culture et du théâtre malgaches à travers des créations mêlant satire politique, humour et drame social. Ses représentations cherchent notamment à sensibiliser le public, à transmettre des leçons de vie et à contribuer à l'éducation des jeunes générations dans le respect des « fomba malagasy ».

La mise en scène de « Voamaintilany » est assurée par Haja Ravaloson, actif depuis plusieurs années dans le théâtre et formateur de plusieurs troupes. La pièce a été préparée pendant près de 1 an, avec un travail consacré aux dialogues, aux mouvements, aux chants et aux aspects techniques du spectacle.