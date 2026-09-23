Madagascar: Rap - Agrad aux Afro Golden HipHop Awards

Le drapeau malgache flotte une nouvelle fois sur une scène internationale du hip-hop. Agrad représente Madagascar aux Afro Golden HipHop Awards, où il est nommé dans la catégorie « Best Rapper East and Southern Africa of the Year ». Face à d'autres artistes de la région, le rappeur poursuit ainsi son parcours au-delà des frontières et appelle son public à soutenir sa candidature par les votes en ligne.

La compétition met en avant les talents du hip-hop africain et constitue une nouvelle occasion pour l'artiste de porter les couleurs de Madagascar lors d'un rendez-vous consacré à la culture hip-hop du continent. Cette participation dépasse ainsi le seul parcours personnel de l'artiste.

Les votes en ligne sont ouverts jusqu'au 14 novembre, date de clôture du scrutin. Agrad invite ainsi ses fans à se mobiliser afin de soutenir sa candidature dans cette catégorie qui réunit des rappeurs d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe.

La cérémonie de remise des trophées se tiendra le 21 novembre 2026 à Houston, aux États-Unis. D'ici là, l'enjeu pour l'artiste malgache est de réunir le soutien de son public autour de cette candidature internationale.

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« Chaque vote compte pour faire entendre la voix de Madagascar », rappelle Agrad. Cette mobilisation s'inscrit dans un parcours déjà marqué par une présence durable sur la scène hip-hop malgache.

Près de vingt ans de carrière

De son vrai nom Sitraka Andrianandraina, Agrad évolue dans la musique depuis 2006. Il se fait notamment connaître aux côtés de Skaiz, avant de s'imposer progressivement parmi les figures du hip-hop malgache.

En près de deux décennies de carrière, il développe un univers musical inspiré notamment de la vie quotidienne, des relations humaines et des réalités sociales. Son parcours est également marqué par plusieurs distinctions, dont cinq trophées remportés en solo dans la catégorie Rap aux RDJ Mozika Awards.

Avec cette nomination aux Afro Golden HipHop Awards, Agrad poursuit donc une trajectoire qui dépasse désormais la scène nationale. Jusqu'au 14 novembre, il compte sur la mobilisation de son public pour défendre les couleurs de Madagascar dans cette compétition internationale