Madagascar: Imerintsiatosika - Un mineur recherché dans une affaire de cambriolage

23 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miora Aristodème

Un garçon de 14 ans est recherché par la gendarmerie après avoir été impliqué dans une affaire de cambriolage à Mamoladahy, dans la commune d'Imerintsiatosika. Domicilié à Tsarafaritra, Fetraniaina Zarasoa est soupçonné d'avoir participé à cette tentative survenue récemment.

Selon les informations recueillies sur place, deux individus auraient tenté de cambrioler une maison, mais quelqu'un les a aperçus et le garçon a réussi à prendre la fuite.

Les cambriolages seraient récurrents dans le quartier. « Les cambriolages se répètent dans notre quartier. Il y a quelques mois, plusieurs maisons ont déjà été cambriolées dans les environs. Les habitants soupçonnent fortement qu'un groupe de jeunes soit derrière ces actes», a expliqué un habitant sur place.

Selon une autre source, d'autres personnes soupçonnées d'appartenir à un groupe de cambrioleurs ont déjà été arrêtées lors de précédentes affaires et font actuellement l'objet d'une enquête approfondie.

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« La gendarmerie fait son travail. Ce garçon de 14 ans est recherché et nous disposons déjà de certaines pistes. L'un de ses complices est déjà entre nos mains », a indiqué une source proche des Forces de l'ordre. « Les autorités continuent d'appeler les parents à surveiller attentivement leurs enfants et leurs fréquentations, car l'implication de mineurs dans de tels actes délictueux porte préjudice à la société », a-t-elle ajouté. L'enquête se poursuit.

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