Madagascar: Imerintsiatosika - Un mineur recherché dans une affaire de cambriolage

Un garçon de 14 ans est recherché par la gendarmerie après avoir été impliqué dans une affaire de cambriolage à Mamoladahy, dans la commune d'Imerintsiatosika. Domicilié à Tsarafaritra, Fetraniaina Zarasoa est soupçonné d'avoir participé à cette tentative survenue récemment.

Selon les informations recueillies sur place, deux individus auraient tenté de cambrioler une maison, mais quelqu'un les a aperçus et le garçon a réussi à prendre la fuite.

Les cambriolages seraient récurrents dans le quartier. « Les cambriolages se répètent dans notre quartier. Il y a quelques mois, plusieurs maisons ont déjà été cambriolées dans les environs. Les habitants soupçonnent fortement qu'un groupe de jeunes soit derrière ces actes», a expliqué un habitant sur place.

Selon une autre source, d'autres personnes soupçonnées d'appartenir à un groupe de cambrioleurs ont déjà été arrêtées lors de précédentes affaires et font actuellement l'objet d'une enquête approfondie.

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« La gendarmerie fait son travail. Ce garçon de 14 ans est recherché et nous disposons déjà de certaines pistes. L'un de ses complices est déjà entre nos mains », a indiqué une source proche des Forces de l'ordre. « Les autorités continuent d'appeler les parents à surveiller attentivement leurs enfants et leurs fréquentations, car l'implication de mineurs dans de tels actes délictueux porte préjudice à la société », a-t-elle ajouté. L'enquête se poursuit.