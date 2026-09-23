Sénégal: UCAD - Des travaux d'aménagement de deux rues piétonnes et cyclables lancés

L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), en partenariat avec la Ville de Dakar, a lancé, ce 22 septembre 2026, des travaux d'aménagement de deux axes structurants traversant le campus. Au total, 3130 mètres de voies seront aménagés, avec des cheminements piétons et cyclables entre la rue dénommée « Couloir de la mort » et la Cité Claudel, entre autres chantiers.

L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) veut améliorer la mobilité et le cadre de vie sur ses campus. En partenariat avec la Ville de Dakar, l'institution a initié un important projet d'aménagement de deux de ses axes structurants à savoir : la célèbre route communément appelée « Couloir de la mort » et celle qui va du Canal 4 à la Corniche, en passant par la Cité Aline Sitoé Diatta (ex-Claudel). Soit un linéaire de plus de 3.000 m comprenant des cheminements piétons et cyclables.

Ce mardi, en présence de la communauté universitaire, le recteur de l'Ucad, le Pr Alioune Badara Kandji et le maire de la Ville de Dakar, Abass Fall, ont lancé les travaux.

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Le premier axe relie l'ancienne Librairie Clair-Afrique à l'Office du baccalauréat. Selon le Pr Kandji, il représente un linéaire cumulé de 1.530 m pour une surface à paver de 9.180 m². Le second, qui traverse l'École supérieure polytechnique (Esp) et le secteur de l'Ifan, s'étend sur un linéaire cumulé de 1.600 m. Au total, dit-il, 3.130 m de voiries seront aménagés pour une surface de 18.780 m².

Un volet paysager est également prévu avec des plantations d'arbres de part et d'autre des chaussées. Ces aménagements, selon le recteur de l'Ucad, vont améliorer la circulation, tout en donnant un nouveau visage à certains espaces du campus.

Offrir un meilleur cadre de vie aux pensionnaires

« Au-delà de sa dimension utilitaire, ce projet traduit l'ambition commune d'offrir un cadre de vie modernisé aux différentes composantes de notre communauté universitaire », a indiqué M. Kandji, soulignant, dans la foulée, que les travaux prévoient également des aménagements cyclables dans le cadre de la promotion d'une mobilité plus durable. Une orientation qui rejoint, selon lui, le projet de mobilité verte lancé en partenariat avec les acteurs du transport urbain de Dakar.

Le recteur de l'Ucad est convaincu que l'environnement physique reste une composante importante de la qualité de l'enseignement. « L'université ne se résume pas à ses amphithéâtres, ses laboratoires, ses bibliothèques ou ses centres de recherche. C'est avant tout un lieu de vie », a-t-il affirmé, rappelant que l'Ucad étant une structure ouverte et traversée chaque jour par des milliers d'usagers, sa transformation nécessite une démarche partenariale.

Il a ainsi salué l'accompagnement de la Ville de Dakar et le travail des équipes techniques et administratives de l'université ayant permis de faire passer le projet « de l'intention au chantier ».

Le maire de Dakar, Abass Fall a, pour sa part, insisté sur la portée symbolique de l'aménagement de la rue bordant l'Ucad appelée « Couloir de la mort ». Celui-ci, dit-il, est, à bien des égards, « un lieu de guerre contre l'ignorance ». Pour lui, son aménagement dépasse les seules questions de pavage, d'éclairage et de circulation. « Il s'agit de rendre plus digne le chemin qui mène vers la connaissance », a-t-il soutenu.

Il a également rappelé la place de l'Ucad dans l'histoire du Sénégal et dans la formation de générations de cadres. « Accompagner l'université, c'est investir dans le savoir et contribuer à la construction de l'avenir », a affirmé M. Fall, soulignant que la création de cheminements piétons et cyclables protégés devrait permettre de mieux organiser la coexistence entre les différents modes de déplacement. Il a rappelé que le volet éclairage occupe également une place importante dans les aménagements annoncés. L'objectif est notamment de sécuriser les déplacements en soirée.