Afrique: CAN 2027 (Q) - Calendrier des deux premières journées

La grande bataille pour rejoindre la CAN 2027 (Kenya-Ouganda-Tanzanie, 19 juin-17 juillet 2027) est lancée en ce mois de septembre avec les deux premières journées de qualification. On aura notamment un choc Côte d'Ivoire-Ghana, ou encore le Sénégal qui aura deux déplacements au Mozambique et en Ethiopie. Voici le calendrier complet de ces deux journées disputées entre le 24 septembre et le 6 octobre 2026.
1ère journée (Horaires en temps universel)
Jeudi 24 septembre
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13h Namibie - Congo-Brazzaville (Groupe G)
16h Mauritanie - Centrafrique (F)
RD Congo - Guinée équatoriale (E)
Libye - Botswana (H)
19h Côte d'Ivoire - Ghana
Sierra Leone - Zimbabwe (E)
Cameroun - Comores (G)
Tunisie - Ouganda (H)
Vendredi 25 septembre
13h Mozambique-Sénégal (J)
Tanzanie - Guinée-Bissau (L)
15h Niger - Lesotho (A)
16h Malawi - Soudan du Sud (B)
Gambie - Somalie (C)
Togo - Burundi (I)
Soudan - Éthiopie (J)
Rwanda - Liberia (K)
Nigeria - Madagascar (L)
19h Maroc - Gabon (A)
Égypte - Angola (B)
Burkina Faso - Bénin (F)
Algérie - Zambie (I)
Mali - Cap-Vert (K)
Samedi 26 septembre
13h Kenya - Érythrée (Groupe D)
16h Afrique du Sud - Guinée (D)
2e journée
Lundi 28 septembre
16h Guinée équatoriale - Sierra Leone (Groupe E)
Zimbabwe - RD Congo (Groupe E)
Centrafrique - Burkina Faso (F)
19h Botswana - Tunisie (H)
Mardi 29 septembre
11h Comores - Namibie (Groupe G)
13h Lesotho - Maroc (A)
Soudan du Sud - Égypte (B)
Burundi - Algérie (I)
Mozambique - Soudan (J)
Éthiopie - Sénégal (J)
Madagascar - Tanzanie (L)
16h Zambie - Togo (I)
Ghana - Gambie (C)
Ouganda - Libye (H)
Guinée-Bissau - Nigeria (L)
Cap-Vert - Rwanda (K)
19h Gabon - Niger (A)
Somalie - Côte d'Ivoire (C)
Bénin - Mauritanie (F)
Congo-Brazzaville - Cameroun (G)
Liberia - Mali (K)
Mercredi 30 septembre
16h Érythrée - Afrique du Sud (Groupe D)
Jeudi 1er octobre
16h Guinée - Kenya (Groupe D)
Mardi 6 octobre
19h Angola - Malawi (Groupe B)