Afrique: CAN 2027 (Q) - Calendrier des deux premières journées

23 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

La grande bataille pour rejoindre la CAN 2027 (Kenya-Ouganda-Tanzanie, 19 juin-17 juillet 2027) est lancée en ce mois de septembre avec les deux premières journées de qualification. On aura notamment un choc Côte d'Ivoire-Ghana, ou encore le Sénégal qui aura deux déplacements au Mozambique et en Ethiopie. Voici le calendrier complet de ces deux journées disputées entre le 24 septembre et le 6 octobre 2026.

1ère journée (Horaires en temps universel)

Jeudi 24 septembre

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13h Namibie - Congo-Brazzaville (Groupe G)

16h Mauritanie - Centrafrique (F)

RD Congo - Guinée équatoriale (E)

Libye - Botswana (H)

19h Côte d'Ivoire - Ghana

Sierra Leone - Zimbabwe (E)

Cameroun - Comores (G)

Tunisie - Ouganda (H)

Vendredi 25 septembre

13h Mozambique-Sénégal (J)

Tanzanie - Guinée-Bissau (L)

15h Niger - Lesotho (A)

16h Malawi - Soudan du Sud (B)

Gambie - Somalie (C)

Togo - Burundi (I)

Soudan - Éthiopie (J)

Rwanda - Liberia (K)

Nigeria - Madagascar (L)

19h Maroc - Gabon (A)

Égypte - Angola (B)

Burkina Faso - Bénin (F)

Algérie - Zambie (I)

Mali - Cap-Vert (K)

Samedi 26 septembre

13h Kenya - Érythrée (Groupe D)

16h Afrique du Sud - Guinée (D)

2e journée

Lundi 28 septembre

16h Guinée équatoriale - Sierra Leone (Groupe E)

Zimbabwe - RD Congo (Groupe E)

Centrafrique - Burkina Faso (F)

19h Botswana - Tunisie (H)

Mardi 29 septembre

11h Comores - Namibie (Groupe G)

13h Lesotho - Maroc (A)

Soudan du Sud - Égypte (B)

Burundi - Algérie (I)

Mozambique - Soudan (J)

Éthiopie - Sénégal (J)

Madagascar - Tanzanie (L)

16h Zambie - Togo (I)

Ghana - Gambie (C)

Ouganda - Libye (H)

Guinée-Bissau - Nigeria (L)

Cap-Vert - Rwanda (K)

19h Gabon - Niger (A)

Somalie - Côte d'Ivoire (C)

Bénin - Mauritanie (F)

Congo-Brazzaville - Cameroun (G)

Liberia - Mali (K)

Mercredi 30 septembre

16h Érythrée - Afrique du Sud (Groupe D)

Jeudi 1er octobre

16h Guinée - Kenya (Groupe D)

Mardi 6 octobre

19h Angola - Malawi (Groupe B)

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