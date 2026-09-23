Afrique: Idrissa Gana Gueye entre au capital du Mans FC

L'international sénégalais rejoint le groupe d'actionnaires du club de Ligue 1, aux côtés de l'ancien Brésilien Lucas Leiva. Une arrivée qui renforce encore le lien entre le club sarthois et le Sénégal.

Idrissa Gana Gueye s'apprête à devenir actionnaire du Mans FC. Selon des informations de L'Équipe relayées par Foot Mercato, le milieu de terrain sénégalais, actuellement sous contrat avec le club saoudien d'Al-Diriyah, va intégrer le capital du club manceau aux côtés de l'ancien international brésilien Lucas Leiva.

Le Mans FC a multiplié ces dernières saisons les entrées de personnalités sportives à son capital, après Novak Djokovic, Thibaut Courtois, Felipe Massa ou encore Kevin Magnussen. Gana Gueye et Leiva viennent ainsi allonger cette liste d'investisseurs prestigieux. « Je suis fier de rejoindre le projet du Mans FC en tant qu'investisseur. Le club possède une identité forte, une véritable ambition et un engagement clair en faveur du développement des talents », a confié l'international sénégalais formé Diambars, dans des propos relayés par L'Equipe.

Un pont supplémentaire avec le Sénégal

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Pour le club de Ligue 1, l'arrivée de l'ancien milieu du PSG n'est pas anodine : elle vient consolider un lien déjà solide avec le Sénégal. Depuis 2025, Gana Gueye dirige le centre de formation ForHope Campus, dédié à l'accompagnement scolaire et sportif de jeunes footballeurs.

Le lien entre le club et le Sénégal se voit aussi sur le terrain. Deux Sénégalais figurent dans l'effectif manceau cette saison : les attaquants Dame Gueye et Habib Diallo, arrivé cet été. L'arrivée de Gana Gueye au capital du club pourrait renforcer davantage cette filière sénégalaise, à un moment où Le Mans, actuellement 9e de Ligue 1, cherche à structurer son recrutement.

De son côté, Lucas Leiva, retraité depuis 2023 et proche du président manceau Pedro Oliveira, doit apporter son réseau côté brésilien, une piste déjà empruntée cet été avec les prêts des jeunes Enzo Vagner et Joao Almeida, en provenance de Coritiba.